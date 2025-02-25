230 тисяч канадців вимагають позбавити Ілона Маска громадянства

Більше ніж 230 000 канадців підписали петицію з вимогою позбавити Ілона Маска громадянства та паспорта, звинувачуючи технологічного мільярдера та союзника Трампа в тому, що він приєднався до "іноземного уряду, який намагається знищити суверенітет Канади" та брав участь у "діяльності, яка суперечить національним інтересам Канади". Про це пише The Washington Post, передає УНН.

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Маск, який народився в Південній Африці і має громадянства Канади та США, відіграє особливу роль в другій адміністрації Трампа. Він очолює US DOGE Service - організацію, яка за останні тижні звільнила тисячі державних службовців у межах скорочення витрат - і продовжує підтримувати Трампа, який закликає Канаду стати 51-ю державою та виступає за високі мита для північного сусіда США.

Відповідаючи на петицію, Маск написав у соцмережах: "Канада не є справжньою країною".

Поки Маск намагається отримати глобальний політичний вплив, він неодноразово критикував політику Трюдо та висміював канадського лідера, водночас підтримуючи відеокліпи з П'єром Поілієвром, лідером Консервативної партії Канади.

Петиція, автором якої є Чарлі Ангус, член парламенту та критик Маска, також звинувачує його у використанні свого "багатства та влади, щоб вплинути на наші вибори", і говорить, що спроби Маска "напасти на суверенітет Канади повинні бути розглянуті". Потрібно було зібрати 500 підписів, щоб отримати сертифікат для представлення в Палаті громад, нижній палаті парламенту.

Експерти вважають, що, хоча ймовірність успіху петиції є малою через суворі закони щодо скасування канадського громадянства, вона відображає настрій у країні, де люди бойкотують американські товари, скасовують поїздки через кордон і політизують спортивні події у відповідь на загрози Трампа.

Минулого тижня, після того як Канада перемогла США у фіналі хокейного турніру 4 Nations Face-Off, Трюдо написав у соцмережах: "Ви не заберете нашу країну - і ви не заберете нашу гру".

Ясмін Абу-Лабан, професор політології Альбертського університету, зазначила, що позиція адміністрації Трампа є особливо шокуючою для канадців, оскільки Канада та США мають багато спільних зв'язків.

"Це як якщо б твій найкращий друг раптом повернувся проти тебе і намагався забрати твій дім та банківський рахунок", - сказала вона.

Однак Абу-Лабан також підкреслила, що "скасування громадянства повинно розглядатися як серйозне питання", зазначивши, що останнім часом в Канаді це питання обговорюється в основному щодо іммігрантів, які скоїли шахрайство чи злочини.

Маск, натуралізований громадянин США, має канадське громадянство через свою матір, Мей Маск, яка родом із Саскачевану.

Він жив у Канаді три роки з 1989 року та навчався в університеті Квінс в Онтаріо, перш ніж перевестися до університету Пенсильванії.

Гідеон Крістіан, професор штучного інтелекту та права в Альбертському університеті, зазначив, що скасування громадянства Маска має відбуватися згідно з юридичними процедурами, встановленими для всіх канадців. Ірена Бломраад, експерт з громадянства та імміграції в університеті Британської Колумбії, підкреслила, що можливість уряду скасувати громадянство обмежена і стосується переважно випадків шахрайства.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив на захист України і запевнив президента України Володимира Зеленського у підтримці.