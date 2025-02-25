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230 тисяч канадців вимагають позбавити Ілона Маска громадянства

230 тисяч канадців вимагають позбавити Ілона Маска громадянства

Київ • УНН

 • 28105 перегляди

Петиція про позбавлення Маска канадського громадянства набрала 230 тисяч підписів через його підтримку Трампа та антиканадські заяви. Маск, який очолює US DOGE Service, назвав Канаду "несправжньою країною" та підтримує ідею її приєднання до США.

Більше ніж 230 000 канадців підписали петицію з вимогою позбавити Ілона Маска громадянства та паспорта, звинувачуючи технологічного мільярдера та союзника Трампа в тому, що він приєднався до "іноземного уряду, який намагається знищити суверенітет Канади" та брав участь у "діяльності, яка суперечить національним інтересам Канади". Про це пише The Washington Post, передає УНН.

Деталі

Маск, який народився в Південній Африці і має громадянства Канади та США, відіграє особливу роль в другій адміністрації Трампа. Він очолює US DOGE Service - організацію, яка за останні тижні звільнила тисячі державних службовців у межах скорочення витрат - і продовжує підтримувати Трампа, який закликає Канаду стати 51-ю державою та виступає за високі мита для північного сусіда США.

Відповідаючи на петицію, Маск написав у соцмережах: "Канада не є справжньою країною".

Поки Маск намагається отримати глобальний політичний вплив, він неодноразово критикував політику Трюдо та висміював канадського лідера, водночас підтримуючи відеокліпи з П'єром Поілієвром, лідером Консервативної партії Канади.

Петиція, автором якої є Чарлі Ангус, член парламенту та критик Маска, також звинувачує його у використанні свого "багатства та влади, щоб вплинути на наші вибори", і говорить, що спроби Маска "напасти на суверенітет Канади повинні бути розглянуті". Потрібно було зібрати 500 підписів, щоб отримати сертифікат для представлення в Палаті громад, нижній палаті парламенту.

Експерти вважають, що, хоча ймовірність успіху петиції є малою через суворі закони щодо скасування канадського громадянства, вона відображає настрій у країні, де люди бойкотують американські товари, скасовують поїздки через кордон і політизують спортивні події у відповідь на загрози Трампа.

Минулого тижня, після того як Канада перемогла США у фіналі хокейного турніру 4 Nations Face-Off, Трюдо написав у соцмережах: "Ви не заберете нашу країну - і ви не заберете нашу гру".

Ясмін Абу-Лабан, професор політології Альбертського університету, зазначила, що позиція адміністрації Трампа є особливо шокуючою для канадців, оскільки Канада та США мають багато спільних зв'язків.

"Це як якщо б твій найкращий друг раптом повернувся проти тебе і намагався забрати твій дім та банківський рахунок", - сказала вона.

Однак Абу-Лабан також підкреслила, що "скасування громадянства повинно розглядатися як серйозне питання", зазначивши, що останнім часом в Канаді це питання обговорюється в основному щодо іммігрантів, які скоїли шахрайство чи злочини.

Маск, натуралізований громадянин США, має канадське громадянство через свою матір, Мей Маск, яка родом із Саскачевану.

Він жив у Канаді три роки з 1989 року та навчався в університеті Квінс в Онтаріо, перш ніж перевестися до університету Пенсильванії.

Гідеон Крістіан, професор штучного інтелекту та права в Альбертському університеті, зазначив, що скасування громадянства Маска має відбуватися згідно з юридичними процедурами, встановленими для всіх канадців. Ірена Бломраад, експерт з громадянства та імміграції в університеті Британської Колумбії, підкреслила, що можливість уряду скасувати громадянство обмежена і стосується переважно випадків шахрайства.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив на захист України і запевнив президента України Володимира Зеленського у підтримці.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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