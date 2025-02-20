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Трюдо: Канада завжди буде на захисті України

Трюдо: Канада завжди буде на захисті України

Київ • УНН

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо опублікував відеозвернення, де підтвердив підтримку України та засудив дії рф. Він наголосив на важливості захисту міжнародного порядку, який забезпечував мир протягом 80 років.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив на захист України і запевнив президента України Володимира Зеленського у підтримці. Про це повідомляє видання The Hill із посиланням на відезвернення Трюдо, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у відеозверненні, розміщеному в соціальних мережах, Трюдо чітко заявив, що "Канада і наші союзники" об'єднані в підтримці президента України Володимира Зеленського і протистоянні правителю росії володимиру путіну.

Канада і наші союзники однозначно виступають проти незаконних, аморальних, несправедливих порушень міжнародного порядку, вчинених володимиром путіним

- заявив Трюдо.

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч з моїми європейськими партнерами через кілька годин, щоб поговорити про те, як ми будемо продовжувати однозначно стояти на захисті України, а також на захисті правил, які забезпечують нам усім безпеку", - продовжив політик.

Трюдо рішуче захистив "порядок, заснований на правилах", який, за його словами, утримував світ у безпеці протягом останнього майже сторіччя.

Українці боролися і вмирали не лише для того, щоб захистити свій суверенітет, свою територіальну цілісність. Вони також борються за захист порядку, заснованого на правилах, який забезпечує безпеку для всіх нас у всьому світі вже майже 80 років

- сказав Прем'єр-міністр Канади.

"Цей період миру, стабільності, процвітання для всього світу відбувається завдяки тому, що у нас були правила щодо кордонів, щодо не вторгнення в сусідні країни, які росія вирішила свідомо порушити кілька років тому".

Трюдо опублікував відео в своєму Х-акаунті, написавши: "Канада завжди буде підтримувати Україну".

Як пише The Hill, непохитна демонстрація підтримки України відбувається на тлі ескалації словесної перепалки Трампа із Зеленським в останні дні і в той час, як адміністрація Трампа намагається домовитися про припинення війни між росією і Україною.

Нагадаємо

Президент Франції провів зустріч з лідерами ЄС, Канади, Ісландії та Норвегії щодо підтримки України. Учасники висловили єдину позицію та готовність взяти відповідальність за мир в Європі.

Посол ЄС: зміни у відносинах США та ЄС не вплинуть на підтримку України19.02.25, 13:15 • 45114 переглядiв

Віта Зеленецька

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