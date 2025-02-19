Макрон назвав три принципи мирних зусиль після другої зустрічі з лідерами Європи та Канади
Київ • УНН
Президент Франції провів зустріч з лідерами ЄС, Канади, Ісландії та Норвегії щодо підтримки України. Учасники висловили єдину позицію та готовність взяти відповідальність за мир в Європі.
Президент Франції Емманюель Макрон провів другу неформальну зустріч з лідерами країн Європейського Союзу, а також Канади, Ісландії та Норвегії. Про це інформує УНН із посиланням на Х-акаунт французького президента.
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Президент Емманюель Макрон заявив, що позиція Франції та учасників зустрічі "чітка та єдина".
Позиція Франції та її партнерів чітка та єдина. Бажаємо миру в Україні міцного і міцного
За словами Президента Франції, держави висловили підтримку Україні та готовність взяти на себе всю відповідальність за забезпечення миру та безпеки в Європі.
Також країни підтримали мету президента США Дональда Трампа покласти край російському вторгненню в Україну.
Водночас Емманюель Макрон підкреслив, що Франція та її партнери продовжуватимуть зусилля щодо миру за такими принципами:
→ Україну має бути завжди залученою до переговорних процесів та її права повинні поважатися;
→ Мир має бути тривалим і супроводжуватися надійними та надійними гарантіями.
→ Треба взяти до уваги питання безпеки європейців.
Президент Франції додав, що європейські країни переконані в необхідності збільшити видатки на оборону та безпеку. Він пообіцяв, що рішення ухвалять найближчими днями.
Нагадаємо
Президенти України та Франції обговорили гарантії безпеки та стійкий мир в Європі. Лідери скоординували дипломатичну роботу та обмінялися думками щодо підтримки України.
Макрон і Стармер відвідають Вашингтон наступного тижня19.02.25, 20:24 • 35281 перегляд