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05:23 • 15042 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122760 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182762 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147176 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138706 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117299 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107961 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102989 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141943 перегляди

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Потрібен стійкий мир: Макрон розповів Зеленському про контакти з лідерами Європи та Канади

Потрібен стійкий мир: Макрон розповів Зеленському про контакти з лідерами Європи та Канади

Київ • УНН

 • 59035 перегляди

Президенти України та Франції обговорили гарантії безпеки та стійкий мир в Європі. Лідери скоординували дипломатичну роботу та обмінялися думками щодо підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Як зазначено у повідомленні, Емманюель Макрон поінформував про свої сьогоднішні контакти з лідерами країн Європи та Канади. Європі потрібен стійкий мир, і його основою можуть бути лише надійні гарантії безпеки. Президент України наголосив, що наша держава дуже цінує таку спільну позицію.

Зеленський і Макрон також скоординували дипломатичну роботу на найближчий час, додали в ОП.

Президент України відзначив те, що Франція цінує свободу так само, як Україна, і подякував за підтримку.

Європейські лідери не знайшли швидкої відповіді на саміті по Україні на тлі заяв Трампа - Politico18.02.25, 08:40 • 62182 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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emmanuel-makronЕммануель Макрон
kanadaКанада
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volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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