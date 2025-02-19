Потрібен стійкий мир: Макрон розповів Зеленському про контакти з лідерами Європи та Канади

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном, передає УНН із посиланням на ОП.

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Як зазначено у повідомленні, Емманюель Макрон поінформував про свої сьогоднішні контакти з лідерами країн Європи та Канади. Європі потрібен стійкий мир, і його основою можуть бути лише надійні гарантії безпеки. Президент України наголосив, що наша держава дуже цінує таку спільну позицію.

Зеленський і Макрон також скоординували дипломатичну роботу на найближчий час, додали в ОП.

Президент України відзначив те, що Франція цінує свободу так само, як Україна, і подякував за підтримку.

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