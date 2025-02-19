Потрібен стійкий мир: Макрон розповів Зеленському про контакти з лідерами Європи та Канади
Київ • УНН
Президенти України та Франції обговорили гарантії безпеки та стійкий мир в Європі. Лідери скоординували дипломатичну роботу та обмінялися думками щодо підтримки України.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном, передає УНН із посиланням на ОП.
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Як зазначено у повідомленні, Емманюель Макрон поінформував про свої сьогоднішні контакти з лідерами країн Європи та Канади. Європі потрібен стійкий мир, і його основою можуть бути лише надійні гарантії безпеки. Президент України наголосив, що наша держава дуже цінує таку спільну позицію.
Зеленський і Макрон також скоординували дипломатичну роботу на найближчий час, додали в ОП.
Президент України відзначив те, що Франція цінує свободу так само, як Україна, і подякував за підтримку.
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