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Нужен устойчивый мир: Макрон рассказал Зеленскому о контактах с лидерами Европы и Канады

Нужен устойчивый мир: Макрон рассказал Зеленскому о контактах с лидерами Европы и Канады

Киев  •  УНН

 • 5704 просмотра

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Президенты Украины и Франции обсудили гарантии безопасности и устойчивый мир в Европе. Лидеры скоординировали дипломатическую работу и обменялись мнениями по поддержке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Как указано в сообщении, Эмманюэль Макрон проинформировал о своих сегодняшних контактах с лидерами стран Европы и Канады. Европе нужен устойчивый мир, и его основой могут быть только надежные гарантии безопасности. Президент Украины подчеркнул, что наше государство очень ценит такую общую позицию.

Зеленский и Макрон также скоординировали дипломатическую работу на ближайшее время, добавили в ОП.

Президент Украины отметил то, что Франция ценит свободу так же, как Украина, и поблагодарил за поддержку.

Европейские лидеры не нашли быстрого ответа на саммите по Украине на фоне заявлений Трампа - Politico18.02.25, 08:40 • 60746 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
kanadaКанада
frantsiyaФранция
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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