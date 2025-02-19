Нужен устойчивый мир: Макрон рассказал Зеленскому о контактах с лидерами Европы и Канады
Киев • УНН
Президенты Украины и Франции обсудили гарантии безопасности и устойчивый мир в Европе. Лидеры скоординировали дипломатическую работу и обменялись мнениями по поддержке Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Как указано в сообщении, Эмманюэль Макрон проинформировал о своих сегодняшних контактах с лидерами стран Европы и Канады. Европе нужен устойчивый мир, и его основой могут быть только надежные гарантии безопасности. Президент Украины подчеркнул, что наше государство очень ценит такую общую позицию.
Зеленский и Макрон также скоординировали дипломатическую работу на ближайшее время, добавили в ОП.
Президент Украины отметил то, что Франция ценит свободу так же, как Украина, и поблагодарил за поддержку.
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