Европейские лидеры не нашли быстрого ответа на саммите по Украине на фоне заявлений Трампа - Politico

Усилия европейских лидеров под руководством Франции выступить единым фронтом по Украине "перед лицом растущего страха" относительно намерений президента США Дональда Трампа в понедельник "провалилась", поскольку им "не удалось договориться об отправке войск для обеспечения безопасности возможного мирного соглашения", сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное заседание в Брюсселе после того, как европейские лидеры были поражены известием о том, что США начнут переговоры с россией о прекращении войны в Украине, но без приглашения представителей из Европы или Украины.

"Но после 3,5-часовой встречи в Елисейском президентском дворце реакция лидеров на самый большой сдвиг в расчетах безопасности за последние десятилетия была неутешительной", - пишет издание.

"Мы понимаем, что такие встречи не заканчиваются решениями", - заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи.

Лидеры, как пишет издание, "не выдвинули новых общих идей, спорили из-за отправки войск в Украину и снова произносили банальности о помощи Украине и увеличении расходов на оборону".

"Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира с помощью силы", - заявили и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Украина заслуживает мира через силу - фон дер Ляйен

Основной спор, как указывает издание, был "по поводу того, будут ли отправлять войска в Украину, если будет достигнуто соглашение о прекращении войны".

"США направили европейским странам НАТО анкету с просьбой изложить, что они готовы предложить для обеспечения мирного соглашения, а также чего они ожидают от США. Но по этому вопросу не был достигнут консенсус", - говорится в публикации.

Франция, президент которой Эммануэль Макрон первым предложил эту идею, и Кир Стармер из Великобритании поддерживают эту идею, хотя Стармер сказал, что это может произойти только в том случае, если США также примут участие в каких-либо миротворческих силах.

Он настаивал на необходимости "поддержки США" после того, как в Украине будет обеспечен мир, чтобы "удержать россию от повторного нападения на Украину".

Но Польша, прифронтовое государство и близкий союзник Украины, которая имеет одну из крупнейших армий в Европе, возразила.

"Мы не планируем отправлять польских солдат в Украину", - сказал Туск в Варшаве перед вылетом в Париж.

Польша не отправит войска в Украину - Туск

"Польша просто не имеет дополнительных возможностей отправлять войска в Украину", - сказал высокопоставленный польский чиновник, который говорил на условиях анонимности, отметив, что страна имеет протяженные границы с российским эксклавом калининград и союзной с россией беларусью, которые необходимо укрепить польскими войсками. "Французы находятся далеко, поэтому могут отправлять солдат в Украину; мы находимся близко, поэтому не можем", - сказал собеседник.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил после встречи, что любые дебаты об отправке миротворцев в Украину были "абсолютно преждевременными" и "крайне неуместными", пока идет война.

Шольц считает дискуссию о миротворческих войсках в Украине преждевременной

Метте Фредериксен из Дании заявила, что "много, много" вещей необходимо прояснить, прежде чем войска можно будет отправить в Украину.

Больше денег

Лидеры при этом, как отмечается, достигли взаимопонимания относительно необходимости увеличения расходов на оборону, которые неуклонно растут в течение десятилетия.

Стармер признал, что "европейцам придется активизироваться как с точки зрения расходов, так и возможностей, которые мы предоставляем Украине", тогда как Туск сказал, что отношения США и ЕС в сфере обороны вступают в "новую стадию", поскольку европейцы осознают необходимость увеличения расходов на оборону и большую самостоятельность.

"Европа поняла послание США о том, что она должна делать больше сама", - сказал премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, добавив: "Пока еще рано заключать конкретные соглашения".

Шольц вновь заявил о своей поддержке предложения ЕС о введении чрезвычайного положения для значительного увеличения расходов на оборону, которое фон дер Ляйен поддержала на Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе. Согласно этому предложению, страны смогут освободить расходы на оборону от ограничений по долгам и дефициту ЕС.

"Но, несмотря на беспокойство, граничащее с паникой, которое царило на Мюнхенском саммите по безопасности на прошлой неделе после язвительной атаки вице-президента США Джей Ди Венса на европейскую демократию, большинство лидеров не хотели публично разрывать отношения с США, которые с 1945 года являются основой безопасности континента", - пишет издание.

"Не должно быть распределения безопасности и ответственности между Европой и Соединенными Штатами", - сказал Шольц.

Туск добавил: "Кто-то также должен сказать, что в интересах Европы и США сотрудничать как можно теснее".

Европа готова "взять на себя инициативу" по предоставлению гарантий безопасности Украине