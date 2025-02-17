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Украина заслуживает мира через силу - фон дер Ляйен

Украина заслуживает мира через силу - фон дер Ляйен

Киев  •  УНН

 • 3339 просмотра

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Президент Еврокомиссии заявила о дальнейшей поддержке Украины и необходимости укрепления обороны ЕС. На встрече в Париже европейские лидеры подтвердили стремление к миру на основе суверенитета Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в соцсетях по итогам встречи европейских лидеров в Париже, передает УНН

Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через силу. Мир, основанный на уважении к ее независимости, суверенитету и территориальной целостности, с надежными гарантиями безопасности

- написала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Европа выполняет свою долю в военной помощи Украине. В то же время президент Еврокомиссии подчеркнула важность укрепления обороноспособности самого ЕС.

"Нам нужен всплеск в развитии обороны Европы", - добавила она.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковали сегодняшнюю  встречу европейских лидеров в Париже. 

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Европа стремится к миру, который базируется на принципах международного порядка. 

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил то, что никакой мир не может быть навязан Украине - она сама должна определять собственное будущее. 

Стармер заявил о готовности разместить британские войска в Украине для обеспечения мирных соглашений. 

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша и в дальнейшем будет оказывать помощь Украине в логистике и гуманитарной сфере, однако отправка польских войск не рассматривается.

Европа должна активизироваться, чтобы защитить долгосрочную безопасность Украины - Стармер17.02.25, 14:54 • 19205 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
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yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
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soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
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