Украина заслуживает мира через силу - фон дер Ляйен
Киев • УНН
Президент Еврокомиссии заявила о дальнейшей поддержке Украины и необходимости укрепления обороны ЕС. На встрече в Париже европейские лидеры подтвердили стремление к миру на основе суверенитета Украины.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в соцсетях по итогам встречи европейских лидеров в Париже, передает УНН.
Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через силу. Мир, основанный на уважении к ее независимости, суверенитету и территориальной целостности, с надежными гарантиями безопасности
Она подчеркнула, что Европа выполняет свою долю в военной помощи Украине. В то же время президент Еврокомиссии подчеркнула важность укрепления обороноспособности самого ЕС.
"Нам нужен всплеск в развитии обороны Европы", - добавила она.
Напомним
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковали сегодняшнюю встречу европейских лидеров в Париже.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Европа стремится к миру, который базируется на принципах международного порядка.
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил то, что никакой мир не может быть навязан Украине - она сама должна определять собственное будущее.
Стармер заявил о готовности разместить британские войска в Украине для обеспечения мирных соглашений.
В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша и в дальнейшем будет оказывать помощь Украине в логистике и гуманитарной сфере, однако отправка польских войск не рассматривается.
Европа должна активизироваться, чтобы защитить долгосрочную безопасность Украины - Стармер17.02.25, 14:54 • 19205 просмотров