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Британія готова розмістити війська в Україні для гарантування безпеки

Британія готова розмістити війська в Україні для гарантування безпеки

Київ • УНН

 • 48400 перегляди

Прем'єр Британії Кір Стармер заявив про готовність розмістити британські війська в Україні для забезпечення мирних угод. Британія планує відігравати провідну роль у гарантуванні безпеки України та виділяє 3 млрд фунтів щорічно до 2030 року.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про свою готовність і бажання розмістити британські війська в Україні. Це може відбутися для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди. Про це інформує видання The Telegraph, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що в ексклюзивному інтерв'ю виданню прем'єр-міністр заявив, що він не ухвалює легковажних рішень, які б наражали на "небезпеку" військовослужбовців Сполученого Королівства.

За словами Кіра Стармера, це, зокрема, означає "готовність і бажання зробити внесок у забезпечення гарантій безпеки України шляхом розміщення наших власних військ на місцях, якщо це необхідно".

Великобританія готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи щодо гарантій безпеки для України. Це включає подальшу підтримку українських військових, куди Великобританія вже виділяє 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік принаймні до 2030 року. Це також означає готовність і бажання зробити внесок у забезпечення гарантій безпеки України шляхом розміщення наших власних військ на місцях, якщо це необхідно

- сказав британський прем'єр.

Стармер зазначив, що "будь-яка роль у допомозі гарантувати безпеку України допомагає гарантувати безпеку нашого континенту та безпеки цієї країни".

Прем'єр Британії переконаний, що кінець війни не може стати тимчасовою паузою перед новою атакою правителя росії володимира путіна.

Але будь-яка роль у допомозі гарантувати безпеку України – це допомога у гарантуванні безпеки нашого континенту і безпеки цієї країни. Кінець цієї війни, коли він настане, не може стати просто тимчасовою паузою перед тим, як Путін знову нападеп

- цитує слова політика The Telegraph.

Політик вважає, Великобританія може відігравати "унікальну роль" як міст між Європою та США в мирному процесі в Україні.

Також Стармер підтвердив свою участь в екстреному саміті за участі європейських лідерів в Парижі у понеділок, який був скликаний президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як пише The Telegraph, це "перший раз, коли він прямо заявив, що розглядає можливість розміщення британських миротворців в Україні".

Нагадаємо

У понеділок, 17 лютого, президент Франції Еммануель Макрон проведе в Парижі саміт європейський оборонних держав. Він матиме на меті вимагати від США припинити виключати Європу і Київ з переговорного процесу, обговорити автоматичний вступ України до НАТО і не тільки. 

"Україна на незворотному шляху до НАТО": Зеленський провів розмову зі Стармером14.02.25, 11:34 • 70461 перегляд

Віта Зеленецька

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