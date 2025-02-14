"Україна на незворотному шляху до НАТО": Зеленський провів розмову зі Стармером

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер сьогодні вранці провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Sky News, передає УНН.

Деталі

Прем’єр-міністр Великої Британії підтвердив, що підтримка України залишатиметься незмінною стільки, скільки буде потрібно. Він також наголосив, що жодні переговори щодо України не можуть відбуватися без її участі, а Київ може розраховувати на допомогу та гарантії безпеки з боку Великої Британії.

Прем'єр-міністр підтвердив прихильність Великої Британії тому, щоб "Україна стала на незворотний шлях до НАТО, як було погоджено союзниками на Вашингтонському саміті минулого року".

Нагадаємо

Високопоставлений чиновник США Джон Коул в четвер заявив, що Сполучені Штати не виключають потенційного членства України в НАТО або повернення шляхом переговорів до її кордонів до 2014 року, що суперечить коментарям, зробленим цього тижня міністром оборони США перед можливими мирними переговорами щодо припинення війни в Україні.