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"Україна на незворотному шляху до НАТО": Зеленський провів розмову зі Стармером

"Україна на незворотному шляху до НАТО": Зеленський провів розмову зі Стармером

Київ • УНН

 • 70461 перегляди

Прем'єр Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Він підтвердив незмінну підтримку України та її шлях до НАТО, наголосивши на неможливості переговорів без участі Києва.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер сьогодні вранці провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Sky News, передає УНН.

Деталі

Прем’єр-міністр Великої Британії підтвердив, що підтримка України залишатиметься незмінною стільки, скільки буде потрібно. Він також наголосив, що жодні переговори щодо України не можуть відбуватися без її участі, а Київ може розраховувати на допомогу та гарантії безпеки з боку Великої Британії.

Прем'єр-міністр підтвердив прихильність Великої Британії тому, щоб "Україна стала на незворотний шлях до НАТО, як було погоджено союзниками на Вашингтонському саміті минулого року".

Нагадаємо 

Високопоставлений чиновник США Джон Коул в четвер заявив, що Сполучені Штати не виключають потенційного членства України в НАТО або повернення шляхом переговорів до її кордонів до 2014 року, що суперечить коментарям, зробленим цього тижня міністром оборони США перед можливими мирними переговорами щодо припинення війни в Україні.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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