Членство в НАТО для України не виключено - заступник спецпредставника Трампа

Високопоставлений чиновник США Джон Коул в четвер заявив, що Сполучені Штати не виключають потенційного членства України в НАТО або повернення шляхом переговорів до її кордонів до 2014 року, що суперечить коментарям, зробленим цього тижня міністром оборони США перед можливими мирними переговорами щодо припинення війни в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю агентству Reuters, пише УНН.

Деталі

"Зараз це все ще на столі", - сказав Джон Коул, заступник спецпредставника президента Дональда Трампа по Україні, коли його запитали, чи США виключили можливе членство України в НАТО. В інтерв'ю агентству Reuters у Мюнхені він додав, що можливе повернення України до кордонів до 2014 року також досі на столі.

У середу міністр оборони США Піт Гегсет виступив з іншим повідомленням, заявивши військовим союзникам України в Брюсселі, що повернення України до кордонів до 2014 року нереалістичне, і США не розглядають членство України в НАТО як частину рішення щодо майже трирічної війни в Україні.

Глава Пентагону заявив, що повернення України до кордонів 2014 року є нереалістичним завданням

Виступаючи після коментарів Коула, Трамп заявив журналістам у Білому домі, що він не вірить, що росія "дозволить" Україні членство в НАТО, звинувативши адміністрацію експрезидента Джо Байдена в тому, що вона взагалі порушила цю тему.

"Я вважаю, що саме тому почалася війна, - сказав Трамп. - Байден не повинен був цього говорити".

Як зазначає видання, раніше в четвер Гегсет, схоже, відмовився від своїх власних зауважень, заявивши на пресконференції, що "все на столі" для переговорів про війну в Україні, і що Трамп має вирішити, які поступки буде зроблено.

У середу Трамп наказав високопоставленим посадовцям своєї адміністрації розпочати переговори про припинення війни.

Коул цього тижня перебуває у Мюнхені з генералом Кейтом Келлоггом, головним спецпредставником Трампа по Україні, на щорічній безпековій конференції. Ім'я Келлогга не з'явилося в оголошенні президента в середу, де перераховувалися посадові особи адміністрації, які очолять офіційні мирні переговори.

Коул сказав, що Стів Віткофф, спецпредставник США на Близькому Сході, тепер допомагатиме у переговорах, взявши на себе керівництво переговорами з росією. Він сказав, що Келлогг та Коул обидва беруть участь у переговорах з європейцями та українцями.

Відповідаючи на запитання про роль Келлога у мирних переговорах, прессекретар Білого дому Каролін Лівітт заявила в середу, що Келлог "залишається важливою частиною цієї команди і цих зусиль".

Зеленський та путін повинні поговорити віч-на-віч - Келлог

Коул сказав, що офіційні переговори щодо України ще не почалися, і що США все ще працюють над обговореннями з європейцями та українцями про те, як найкраще покласти край конфлікту.

"Як українці та європейці вписуються у все це? Зараз ми не знаємо", - сказав Коул, додавши, що "потрібно залучити європейців".

"Європейці хочуть, щоб ця війна припинилася, - сказав він. - Вони більш ніж готові брати участь (у військовій підтримці України). Є сумніви... щодо того, чи збираються вони викластися на 100 відсотків. Але все, що я чую, свідчить про те, що вони справді готові втрутитися".

Незрозуміло, що саме Вашингтон повідомив кремлю про переговори. Але Коул сказав, що путін, схоже, готовий розпочати переговори з Україною без попередніх умов.

"Було багато розмов про поїздку Стіва Віткоффа до москви і про те, як він зустрівся з путіним, - сказав Коул. - путін, схоже, готовий грати у м'яч, але ми не впевнені, що це означає. Я думаю, він готовий до розмови".

Президент України Володимир Зеленський у четвер у соціальних мережах попередив західних чиновників не довіряти путіну, який розпочав своє повномасштабне вторгнення до України у лютому 2022 року.

Чиновники в Європі висловили глибоке занепокоєння коментарями Гегсета в середу. "Ми не повинні нічого прибирати зі столу до початку переговорів. Тому що це грає на руку росії, - заявила журналістам у четвер Кая Каллас, Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки. - Це умиротворення. Воно ніколи не працювало".

На запитання, чи не надто багато США поступаються путіну наперед, Коул відповів: "Деякі люди говорили недоречно, але я не думаю, що ми чимось поступаємося".

"З путіним і росіянами ви не знаєте, - сказав Коул. - Вони намагаються грати з нами? Чи вони щирі? А потім ви сідаєте за стіл і швидко все дізнаєтеся".