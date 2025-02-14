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Зеленський та путін повинні поговорити віч-на-віч - Келлог

Київ • УНН

 • 29763 перегляди

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив про необхідність прямих переговорів між лідерами України та рф. Трамп анонсував майбутні мирні переговори в Саудівській Аравії.

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що прямі переговори між Зеленським і путіним є необхідними для врегулювання конфлікту. Про це він сказав перед початком Мюнхенської конференції, передає УНН із посиланням на Tagesschau.

Ми усвідомлюємо, що три сторони повинні говорити одна з одною, особливо дві головні дійові особи, росіяни і українці, вони повинні сісти і поговорити

- сказав Келлог.

Він спростував враження, що президент США Дональд Трамп хоче вести переговори лише з кремлівським диктатором. 

Нагадаємо 

Трамп оголосив, що Україна візьме участь у мирних переговорах із рф наступного тижня в Саудівській Аравії.  

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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