Зеленський та путін повинні поговорити віч-на-віч - Келлог

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що прямі переговори між Зеленським і путіним є необхідними для врегулювання конфлікту. Про це він сказав перед початком Мюнхенської конференції, передає УНН із посиланням на Tagesschau.

Ми усвідомлюємо, що три сторони повинні говорити одна з одною, особливо дві головні дійові особи, росіяни і українці, вони повинні сісти і поговорити - сказав Келлог.

Він спростував враження, що президент США Дональд Трамп хоче вести переговори лише з кремлівським диктатором.

Нагадаємо

Трамп оголосив, що Україна візьме участь у мирних переговорах із рф наступного тижня в Саудівській Аравії.