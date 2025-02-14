Зеленський та путін повинні поговорити віч-на-віч - Келлог
Київ • УНН
Спецпредставник США Кіт Келлог заявив про необхідність прямих переговорів між лідерами України та рф. Трамп анонсував майбутні мирні переговори в Саудівській Аравії.
Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що прямі переговори між Зеленським і путіним є необхідними для врегулювання конфлікту. Про це він сказав перед початком Мюнхенської конференції, передає УНН із посиланням на Tagesschau.
Ми усвідомлюємо, що три сторони повинні говорити одна з одною, особливо дві головні дійові особи, росіяни і українці, вони повинні сісти і поговорити
Він спростував враження, що президент США Дональд Трамп хоче вести переговори лише з кремлівським диктатором.
Нагадаємо
Трамп оголосив, що Україна візьме участь у мирних переговорах із рф наступного тижня в Саудівській Аравії.