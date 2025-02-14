Зеленский и Путин должны поговорить с глазу на глаз - Келлог
Киев • УНН
Спецпредставитель США Кит Келлог заявил о необходимости прямых переговоров между лидерами Украины и рф. Трамп анонсировал предстоящие мирные переговоры в Саудовской Аравии.
Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что прямые переговоры между Зеленским и Путиным необходимы для урегулирования конфликта. Об этом он сказал перед началом Мюнхенской конференции, передает УНН с ссылкой на Tagesschau.
Мы осознаем, что три стороны должны говорить друг с другом, особенно два главных действующих лица, россияне и украинцы, они должны сесть и поговорить
Он опроверг впечатление, что президент США Дональд Трамп хочет вести переговоры только с кремлевским диктатором.
Напомним
Трамп объявил, что Украина примет участие в мирных переговорах с рф на следующей неделе в Саудовской аравии.