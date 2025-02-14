Зеленский и Путин должны поговорить с глазу на глаз - Келлог

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Киев  •  УНН

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Спецпредставитель США Кит Келлог заявил о необходимости прямых переговоров между лидерами Украины и рф. Трамп анонсировал предстоящие мирные переговоры в Саудовской Аравии.

Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что прямые переговоры между Зеленским и Путиным необходимы для урегулирования конфликта. Об этом он сказал перед началом Мюнхенской конференции, передает УНН с ссылкой на Tagesschau.

Мы осознаем, что три стороны должны говорить друг с другом, особенно два главных действующих лица, россияне и украинцы, они должны сесть и поговорить

- сказал Кэллоуг.

Он опроверг впечатление, что президент США Дональд Трамп хочет вести переговоры только с кремлевским диктатором. 

Напомним 

Трамп объявил, что Украина примет участие в мирных переговорах с рф на следующей неделе в Саудовской аравии.  

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
myunkhenМюнхен
donald-trampДональд Трамп
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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