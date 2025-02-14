Трамп анонсував переговори України та рф у Саудівській Аравії

Трамп оголосив, що Україна візьме участь у мирних переговорах із рф наступного тижня в Саудівській Аравії. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Президент США Дональд Трамп під час виступу в Білому домі підкреслив, що Україна матиме місце за столом переговорів щодо припинення війни.

Відтак, наступного тижня в Саудівській Аравії може відбутися зустріч високопосадовців трьох країн для обговорення шляхів припинення війни. Однак формат та порядок денний цієї зустрічі залишаються невизначеними.

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Представники США та рф зустрінуться у п’ятницю на Мюнхенській конференції з безпеки, і, за словами Трампа, Україна також запрошена до участі. Водночас українська сторона не очікує безпосередніх переговорів із терористичною державою під час заходу. Представники Києва наголошують на необхідності єдиної позиції США, Європи та України перед будь-якими контактами з москвою.

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