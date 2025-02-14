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Трамп анонсировал переговоры Украины и рф в Саудовской Аравии

Трамп анонсировал переговоры Украины и рф в Саудовской Аравии

Киев  •  УНН

 • 7621 просмотра

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Дональд Трамп заявил о предстоящих трехсторонних переговорах по прекращению войны в Саудовской Аравии на следующей неделе. Украина будет иметь место за столом переговоров, хотя формат встречи еще не определен.

Трамп объявил, что Украина примет участие в мирных переговорах с рф на следующей неделе в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме подчеркнул, что Украина будет иметь место за столом переговоров по прекращению войны.

Следовательно, на следующей неделе в Саудовской Аравии может состояться встреча высокопоставленных чиновников трех стран для обсуждения путей прекращения войны. Однако формат и повестка дня этой встречи остаются неопределенными.

Напомним

Представители США и рф встретятся в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности, и, по словам Трампа, Украина также приглашена к участию. В то же время украинская сторона не ожидает непосредственных переговоров с террористическим государством во время мероприятия. Представители Киева подчеркивают необходимость единой позиции США, Европы и Украины перед любыми контактами с москвой.

Советник президента Литвин: "Разговора с россиянами в Мюнхене не предвидится"13.02.25, 23:43 • 20629 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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