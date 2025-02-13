Советник президента Литвин: "Разговора с россиянами в Мюнхене не предвидится"
Киев • УНН
Дмитрий Литвин опроверг слухи о возможных контактах между представителями Украины и рф во время Мюнхенской конференции. Официальная позиция Киева предусматривает диалог только после согласования с западными партнерами.
Украина исключает переговоры с террористическим государством на Мюнхенской конференции. Об этом сообщает советника президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает УНН.
Детали
На фоне многочисленных сообщений о возможных контактах между представителями Украины и рф во время Мюнхенской конференции по безопасности, официальная позиция Киева остается неизменной.
Украина в первую очередь ведет диалог с США, а Европа должна быть привлечена к любым существенным переговорам, которые могут повлиять на стабильность и долгосрочный мир. Любые контакты с представителями страны-агрессора возможны только после согласования общей позиции с западными партнерами.
На данный момент никаких официальных инициатив по переговорам с рф не существует, и никаких встреч с ее представителями в Мюнхене не запланировано.
Сейчас на столе ничего нет. Разговора с россиянами в Мюнхене не предвидится
Напомним
Президент США сообщил о возможной встрече представителей трех стран в Мюнхене, но точный состав делегаций неизвестен.
Трамп анонсировал вероятную встречу Украины, рф и США на Мюнхенской конференции13.02.25, 23:13 • 8498 просмотров