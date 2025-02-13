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Трамп анонсировал вероятную встречу Украины, рф и США на Мюнхенской конференции

Трамп анонсировал вероятную встречу Украины, рф и США на Мюнхенской конференции

Киев  •  УНН

 • 8966 просмотра

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Президент США сообщил о возможной встрече представителей трех стран в Мюнхене, но точный состав делегаций неизвестен.

Трамп заявил, что возможно в Мюнхене состоится встреча с участием представителей рф, Украины и Соединенных Штатов. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

По словам президента США Дональд Трамп, на переговорах будут присутствовать высокопоставленные чиновники, однако точный состав делегаций остается неизвестным.

Завтра будет встреча в Мюнхене. россия будет там с нашими людьми, Украина тоже приглашена. Не знаю точно, кто будет представлять какую страну. Но высокопоставленные люди из россии, Украины и США 

- сказал глава США.

Добавим

Заявленная Трампом встреча отсутствует в программе конференции. Официально запланировано лишь обсуждение между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Вэнс и Зеленский встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности10.02.25, 01:24 • 62515 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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