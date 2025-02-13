Трамп анонсировал вероятную встречу Украины, рф и США на Мюнхенской конференции

Трамп заявил, что возможно в Мюнхене состоится встреча с участием представителей рф, Украины и Соединенных Штатов. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

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По словам президента США Дональд Трамп, на переговорах будут присутствовать высокопоставленные чиновники, однако точный состав делегаций остается неизвестным.

Завтра будет встреча в Мюнхене. россия будет там с нашими людьми, Украина тоже приглашена. Не знаю точно, кто будет представлять какую страну. Но высокопоставленные люди из россии, Украины и США