Вэнс и Зеленский встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует встречу с Зеленским на конференции в Мюнхене.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на следующей неделе. Об этом сообщает CBS News, передает УНН.
Детали
Конференция стартует 14 февраля. Владимир Зеленский будет возглавлять украинскую делегацию. В свою очередь, Вэнс также будет участвовать в мероприятии, где будут обсуждать важные вопросы глобальной безопасности.
Встреча между Вэнсом и Зеленским была анонсирована после того, как президент Дональд Трамп в Овальном кабинете заявил, что планирует провести переговоры с украинским лидером в Вашингтоне в ближайшие дни. Однако встреча Трампа и Зеленского пока не была запланирована. Трамп также отметил, что намерен провести беседу с президентом террористической страны Путиным, выразив надежду на прекращение войны в Украине.
Между тем, на прошлой неделе украинская делегация встречалась с представителями США в Государственном департаменте, а также обсуждала вопросы безопасности с генералом Китом Келлогом. В то же время, Трамп недавно предположил, что военная помощь Украине в будущем может зависеть от обмена ресурсами, в частности редкоземельными элементами.
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