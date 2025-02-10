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Венс і Зеленський зустрінуться на Мюнхенській конференції з безпеки

Венс і Зеленський зустрінуться на Мюнхенській конференції з безпеки

Київ • УНН

 • 63039 перегляди

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує зустріч із Зеленським на конференції в Мюнхені.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться наступного тижня. Про це повідомляє CBS News, передає УНН.

Деталі

Конференція стартує 14 лютого. Володимир Зеленський буде очолювати українську делегацію. У свою чергу, Венс також братиме участь у заході, де обговорюватимуть важливі питання глобальної безпеки.

Зустріч між Венсом та Зеленським була анонсована після того, як президент Дональд Трамп в Овальному кабінеті заявив, що планує провести переговори з українським лідером у Вашингтоні в найближчі дні. Однак зустріч Трампа та Зеленського поки не була запланована. Трамп також зазначив, що має намір провести бесіду з президентом терористичної країни путіним, висловивши сподівання на припинення війни в Україні.

Тим часом, минулого тижня українська делегація зустрічалася з представниками США в Державному департаменті, а також обговорювала питання безпеки з генералом Кітом Келлогом. Водночас, Трамп нещодавно припустив, що військова допомога Україні в майбутньому може залежати від обміну ресурсами, зокрема рідкоземельними елементами.

Віцепрезидент США Венс здійснить свої перші закордонні поїздки до Європи: куди попрямує04.02.25, 12:59 • 25643 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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