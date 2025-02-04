Віцепрезидент США Венс здійснить свої перші закордонні поїздки до Європи: куди попрямує

Віцепрезидент США Джей Ді Венс здійснить свої перші поїздки за кордон вже з наступного тижня. Він навідається до Франції та Німеччини. Це підтвердив його представник виданню The Hill, пише УНН.

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За інформацією The Washington Post, Венс вирушить на саміт зі штучного інтелекту (ШІ) до Франції та на Мюнхенську безпекову конференцію до Німеччини.

AI Action Summit, який відбудеться з 10 по 11 лютого, має проходити у Великому палаці в Парижі. Участь Венса в саміті збіглася із загостренням конкуренції між США і Китаєм у сфері розвитку ШІ на тлі сплеску активності китайського стартапу DeepSeek у сфері ШІ минулого тижня.

Потім Венс вирушить до Німеччини на Мюнхенську конференцію з безпеки, яка пройде з 14 до 16 лютого і буде присвячена глобальним проблемам безпеки, включно з такими питаннями, як демократія і кліматична безпека.

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