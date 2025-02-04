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Віцепрезидент США Венс здійснить свої перші закордонні поїздки до Європи: куди попрямує

Віцепрезидент США Венс здійснить свої перші закордонні поїздки до Європи: куди попрямує

Київ • УНН

 • 25644 перегляди

Джей Ді Венс здійснить свій перший закордонний візит до Франції та Німеччини. Він візьме участь у саміті зі штучного інтелекту в Парижі та Мюнхенській безпековій конференції.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс здійснить свої перші поїздки за кордон вже з наступного тижня. Він навідається до Франції та Німеччини. Це підтвердив його представник виданню The Hill, пише УНН.

Деталі 

За інформацією The Washington Post, Венс вирушить на саміт зі штучного інтелекту (ШІ) до Франції та на Мюнхенську безпекову конференцію до Німеччини.

AI Action Summit, який відбудеться з 10 по 11 лютого, має проходити у Великому палаці в Парижі. Участь Венса в саміті збіглася із загостренням конкуренції між США і Китаєм у сфері розвитку ШІ на тлі сплеску активності китайського стартапу DeepSeek у сфері ШІ минулого тижня.

Потім Венс вирушить до Німеччини на Мюнхенську конференцію з безпеки, яка пройде з 14 до 16 лютого і буде присвячена глобальним проблемам безпеки, включно з такими питаннями, як демократія і кліматична безпека.

Спецпредставник Трампа приїде в Україну після 11 лютого - ЗМІ03.02.25, 19:38 • 40353 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
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