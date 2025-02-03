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Спецпредставник Трампа приїде в Україну після 11 лютого - ЗМІ

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Кіт Келлог планує зустрітися з президентом Зеленським у Києві після 11 лютого. Після цього він вирушить до Європи та візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та росії Кіт Келлог планує прибути до Києва після 11 лютого. Про це повідомляє Radio NV з посиланням на джерела в українських і американських політичних колах, передає УНН

Деталі

За даними ЗМІ, під час візиту Келлог зустрінеться з Володимиром Зеленським, зазначили у повідомленні. Після цього він вирушить до Європи для подальших переговорів, а згодом візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції. За даними джерел, на конференції також очікують президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса.

Раніше Келлог мав відвідати Україну ще на початку січня, однак візит відклали, щоб узгодити пропозиції для обговорення із Зеленським. Їх наразі розробляє команда Трампа та погоджує особисто з ним.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що він мав сигнали, що найближчим часом команда США, зокрема, спецпредставник Кіт Келлог буде в Україні. 

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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