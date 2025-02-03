Спецпредставитель Трампа приедет в Украину после 11 февраля - СМИ

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и россии Кит Келлог планирует прибыть в Киев после 11 февраля. Об этом сообщает Radio NV со ссылкой на источники в украинских и американских политических кругах, передает УНН.

Детали

По данным СМИ, во время визита Келлог встретится с Владимиром Зеленским, отметили в сообщении. После этого он отправится в Европу для дальнейших переговоров, а затем примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. По данным источников, на конференции также ожидают президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса.

Ранее Келлог должен был посетить Украину еще в начале января, однако визит отложили, чтобы согласовать предложения для обсуждения с Зеленским. Их сейчас разрабатывает команда Трампа и согласовывает лично с ним.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что он имел сигналы, что в ближайшее время команда США, в частности, спецпредставитель Кит Келлог будет в Украине.