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Мав сигнали, що найближчим часом команда США буде в Україні – Зеленський

Мав сигнали, що найближчим часом команда США буде в Україні – Зеленський

Київ • УНН

 • 35657 перегляди

Президент Зеленський повідомив про очікуваний візит американської делегації на чолі з Кітом Келлогом. Візит, який спочатку планувався на початок січня, був перенесений через юридичні питання в США.

Президент Володимир Зеленський заявив, що він мав сигнали, що найближчим часом команда США, зокрема, спецпредставник Кіт Келлог буде в Україні.

Про це він сказав в інтервʼю Associated Press, передає УНН.

Я думаю, що Келлог й ще люди, я не знаю хто буде в його команді, але ця команда буде. Я впевнений, що вони будуть дуже скоро в Україні. Для них – це важливо й ми так домовлялися з президентом Трампом, що команди почнуть працювати більше, так воно й буде

- розповів Зеленський.

За його словами, між українською та американською командами є контакти, розмови телефоном.

Є відповідні онлайн-контакти, але наживо я думаю найближчим часом буде зустріч. Я мав сигнали, що найближчим часом команда США буде в Україні. Тоді перенеслась ця дата, яка була на початку січня через юридичні питання в США

- заявив Зеленський.

Окрім того, Зеленський зазначав, що в української сторони було кілька контактів з новою командою президента США Дональда Трампа, проте про загальні речі.

Доповнення                  

На початку січня Трамп переніс візит свого представника Келлога в Україну на період після інавгурації.

23 січня в МЗС України повідомляли, що візит до України спецпредставника Кіта Келлога залишається на порядку денному й підготовка до нього триває.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
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