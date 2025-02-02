Мав сигнали, що найближчим часом команда США буде в Україні – Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про очікуваний візит американської делегації на чолі з Кітом Келлогом. Візит, який спочатку планувався на початок січня, був перенесений через юридичні питання в США.
Президент Володимир Зеленський заявив, що він мав сигнали, що найближчим часом команда США, зокрема, спецпредставник Кіт Келлог буде в Україні.
Про це він сказав в інтервʼю Associated Press, передає УНН.
Я думаю, що Келлог й ще люди, я не знаю хто буде в його команді, але ця команда буде. Я впевнений, що вони будуть дуже скоро в Україні. Для них – це важливо й ми так домовлялися з президентом Трампом, що команди почнуть працювати більше, так воно й буде
За його словами, між українською та американською командами є контакти, розмови телефоном.
Є відповідні онлайн-контакти, але наживо я думаю найближчим часом буде зустріч. Я мав сигнали, що найближчим часом команда США буде в Україні. Тоді перенеслась ця дата, яка була на початку січня через юридичні питання в США
Окрім того, Зеленський зазначав, що в української сторони було кілька контактів з новою командою президента США Дональда Трампа, проте про загальні речі.
Доповнення
На початку січня Трамп переніс візит свого представника Келлога в Україну на період після інавгурації.
23 січня в МЗС України повідомляли, що візит до України спецпредставника Кіта Келлога залишається на порядку денному й підготовка до нього триває.