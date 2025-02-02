Мав сигнали, що найближчим часом команда США буде в Україні – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що він мав сигнали, що найближчим часом команда США, зокрема, спецпредставник Кіт Келлог буде в Україні.

Про це він сказав в інтервʼю Associated Press, передає УНН.

Я думаю, що Келлог й ще люди, я не знаю хто буде в його команді, але ця команда буде. Я впевнений, що вони будуть дуже скоро в Україні. Для них – це важливо й ми так домовлялися з президентом Трампом, що команди почнуть працювати більше, так воно й буде

За його словами, між українською та американською командами є контакти, розмови телефоном.

Є відповідні онлайн-контакти, але наживо я думаю найближчим часом буде зустріч. Я мав сигнали, що найближчим часом команда США буде в Україні. Тоді перенеслась ця дата, яка була на початку січня через юридичні питання в США