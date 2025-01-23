Візит спецпредставника США Келлога до України все ще готується - МЗС

Візит до України спецпредставника Кіта Келлога залишається на порядку денному й підготовка до нього триває. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Про американців, ми чекаємо контактів, як візиту генерала Келлога до України, який залишається на порядку денному й підготовка до якого триває, так й інших контактів з новою адміністрацією Трампа, - сказав Тихий.

Він висловив переконання, що ці контакти невдовзі відбудуться й власне на них будуть визначатися основні параметри, українські погляди стратегічного партнерства України та США.

Доповнення

На початку січня Трамп переніс візит свого представника Келлога в Україну на період після інавгурації.



Очільник МЗС Сибіга згодом заявив, що Україна очікує візиту спецпредставника новообраного президента США Кіта Келлога після інавгурації Трампа. Сторони планують обговорити можливості досягнення справедливого миру в Україні.



22 січня повідомлялося, що The Wall Street Journal заявляло, що президент США Дональд Трамп доручив своєму спецпредставнику по Україні Кіту Келлогу завершити війну в Україні за сто днів.

