Трамп доручив спецпредставнику Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів - WSJ

Президент США Дональд Трамп доручив своєму спецпредставнику по Україні Кіту Келлогу завершити війну в Україні за сто днів, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

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"Президент Трамп доручив відставному генерал-лейтенанту Кіту Келлогу завершити війну в Україні за сто днів. Майже ніхто не думає, що він зможе це зробити, особливо росіяни. Скоріше вони кажуть, що роль Келлога як спеціального посланця в Україні, яка відбувається на тлі серії таких призначень, є початковим кроком у мирних переговорах, який Трамп має намір контролювати сам. Але укласти угоду з російським президентом володимиром путіним буде набагато складніше, ніж обіцяв Трамп під час передвиборчої кампанії, коли він заявив, що припинить конфлікт до того, як вступить на посаду", - пише видання.

Як зазначає видання, як спецпредставник Трампа по Україні, Келлог консультуватиме його щодо переговорів, "але неясно, чи шукає Трамп багато порад".

Минулий військовий досвід Келлога може бути важливим для президента США, коли він зважує наслідки розширення або припинення допомоги Україні, кажуть колишні колеги. Але він ніколи не був дипломатом, і якщо судити з його досвіду роботи в Білому домі, він не братиме участі в жодних реальних переговорах з росією, кажуть його колишні колеги.

росія тим часом, пише видання, не висловила зацікавленості у взаємодії з Келлогом.

Колишні колеги Келлога кажуть, що його було призначено спецпредставником по Україні на тлі запропонованого мирного плану, який він написав минулого року у співавторстві, і в якому була глибока критика адміністрації Байдена.

У москві кремлівські чиновники висміяли дорожню карту як неможливу, зазначає видання і вказує на висвітлення його у російських контрольованих кремлем ЗМІ.

Сет Джонс, політолог та експерт з оборони в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, назвав Келлогга серйозним мислителем, чия присутність в орбіті Трампа покликана надати вагу рішенням Білого дому по Україні. Але він вказав на особисті нападки кремля на Келлогга та його план.

"Переговори ще навіть не почалися, а вони вже переслідують провідного американця, залученого до цього, - сказав він. - Це не звучить сприятливо для переговорів або навіть припинення вогню".

Досвідчений генерал для реалізації бачення Трампа: Волкер прокоментував призначення Келлога спецпредставником США по Україні