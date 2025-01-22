Трамп поручил спецпредставителю Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней - WSJ

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

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"Президент Трамп поручил отставному генерал-лейтенанту Кейту Келлогу завершить войну в Украине за сто дней. Почти никто не думает, что он сможет это сделать, особенно русские. Скорее они говорят, что роль Келлога как специального посланника в Украине, которая происходит на фоне серии таких назначений, является начальным шагом в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать сам. Но заключить соглашение с российским президентом Владимиром Путиным будет намного сложнее, чем обещал Трамп во время предвыборной кампании, когда он заявил, что прекратит конфликт до того, как вступит в должность", - пишет издание.

Как отмечает издание, как спецпредставитель Трампа по Украине, Келлог будет консультировать его по переговорам, "но неясно, ищет ли Трамп много советов".

Прошлый военный опыт Келлога может быть важным для президента США, когда он взвешивает последствия расширения или прекращения помощи Украине, говорят бывшие коллеги. Но он никогда не был дипломатом, и если судить по его опыту работы в Белом доме, он не будет участвовать ни в каких реальных переговорах с Россией, говорят его бывшие коллеги.

Россия, тем временем, пишет издание, не выразила заинтересованности во взаимодействии с Келлогом.

Бывшие коллеги Келлога говорят, что его назначили спецпредставителем по Украине на фоне предложенного мирного плана, который он написал в соавторстве в прошлом году и в котором была глубокая критика администрации Байдена.

В Москве кремлевские чиновники высмеяли дорожную карту как невозможную, отмечает издание и указывает на освещение ее в российских контролируемых Кремлем СМИ.

Сет Джонс, политолог и эксперт по обороне в Центре стратегических и международных исследований, назвал Келлога серьезным мыслителем, чье присутствие в орбите Трампа призвано придать вес решениям Белого дома по Украине. Но он указал на личные нападки Кремля на Келлога и его план.

"Переговоры еще даже не начались, а они уже преследуют ведущего американца, вовлеченного в это, - сказал он. - Это не звучит благоприятно для переговоров или даже прекращения огня".

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