Опытный генерал для реализации видения Трампа: Волкер прокомментировал назначение Келлога спецпредставителем США по Украине

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на должность специального представителя США по Украине. Курт Волкер, который был на этой должности во время первой каденции Трампа заявил, что считает такое решение "хорошим выбором". Об этом Волкер рассказал в интервью "Голосу Америки", пишет УНН.

(Келлог, - ред.) опытный военачальник и трехзвездочный генерал, что весьма существенно. У него тесные отношения с президентом Трампом, поэтому они могут общаться напрямую, что важно,

Волкер объясняет, что работа Келлога будет заключаться в том, чтобы реализовать видение Трампа относительно скорейшего прекращения войны в Украине.

Это означает передавать месседжи президента Трампа, оценивать реальность на местах и (передавать) любые сообщения от любых сторон,

Бывший спецпредставитель отмечает, что сейчас ситуация отличается по сравнению с 2017-2019 годами, поскольку сейчас Россия ведет полномасштабную войну против Украины.

Волкер говорит, что Трамп хорошо знаком, как с украинским президентом, так и с тем, что сделала Россия в Украине.

Военные преступления, похищение детей - он это понимает. Сейчас он знает гораздо больше, чем это было в 2017-м, 2018 годах,