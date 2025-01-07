Трамп переніс візит свого представника в Україну на період після інавгурації

Новообраний президент США Дональд Трамп запланував відкладення поїздки свого представника в Україні Кіта Келлога до Києва та інших європейських столиць. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Спочатку Келлог планував зустрітися з українськими лідерами на початку січня, але поїздка була перенесена до після інавгурації Трампа, яка відбудеться 20 січня.

Генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, який був призначений спеціальним представником США в Україні, мав провести серію зустрічей з офіційними особами в Києві, а також у Римі та Парижі. Однак, за інформацією кількох джерел, графік змінено, і візит буде здійснений після вступу Трампа на посаду.

Трамп призначив спецпредставником по Україні генерала у відставці Келлогга