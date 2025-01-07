Трамп переніс візит свого представника в Україну на період після інавгурації
Київ • УНН
Кіт Келлог, спеціальний представник США в Україні, мав відвідати Київ на початку січня. Візит перенесено на період після інавгурації Трампа 20 січня, також змінено плани щодо відвідування Риму та Парижа.
Новообраний президент США Дональд Трамп запланував відкладення поїздки свого представника в Україні Кіта Келлога до Києва та інших європейських столиць. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Спочатку Келлог планував зустрітися з українськими лідерами на початку січня, але поїздка була перенесена до після інавгурації Трампа, яка відбудеться 20 січня.
Генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, який був призначений спеціальним представником США в Україні, мав провести серію зустрічей з офіційними особами в Києві, а також у Римі та Парижі. Однак, за інформацією кількох джерел, графік змінено, і візит буде здійснений після вступу Трампа на посаду.
Трамп призначив спецпредставником по Україні генерала у відставці Келлогга27.11.24, 20:13 • 28172 перегляди