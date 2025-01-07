Трамп перенес визит своего представителя в Украину на период после инаугурации

Новоизбранный президент США Дональд Трамп запланировал отложение поездки своего представителя в Украине Кита Келлога в Киев и другие европейские столицы. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Изначально Келлог планировал встретиться с украинскими лидерами в начале января, но поездка была перенесена до после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января.

Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, который был назначен специальным представителем США в Украине, должен был провести серию встреч с официальными лицами в Киеве, а также в Риме и Париже. Однако, по информации нескольких источников, график изменен, и визит будет осуществлен после вступления Трампа в должность.

Трамп назначил спецпредставителем по Украине генерала в отставке Келлогга