Трамп перенес визит своего представителя в Украину на период после инаугурации
Киев • УНН
Кит Келлог, специальный представитель США в Украине, должен был посетить Киев в начале января. Визит перенесен на период после инаугурации Трампа 20 января, также изменены планы по посещению Рима и Парижа.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп запланировал отложение поездки своего представителя в Украине Кита Келлога в Киев и другие европейские столицы. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Изначально Келлог планировал встретиться с украинскими лидерами в начале января, но поездка была перенесена до после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января.
Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, который был назначен специальным представителем США в Украине, должен был провести серию встреч с официальными лицами в Киеве, а также в Риме и Париже. Однако, по информации нескольких источников, график изменен, и визит будет осуществлен после вступления Трампа в должность.
Трамп назначил спецпредставителем по Украине генерала в отставке Келлогга27 нояб. 2024, 18:13 • 27889 просмотров