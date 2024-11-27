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Трамп назначил спецпредставителем по Украине генерала в отставке Келлогга

Трамп назначил спецпредставителем по Украине генерала в отставке Келлогга

Киев  •  УНН

 • 4682 просмотра

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Дональд Трамп назначил генерала в отставке Кита Келлога своим специальным представителем по Украине и россии. Келлогг представил план по прекращению войны, который предусматривает замораживание линий фронта и переговоры.

Избранный президент США Дональд Трамп назначил генерала в отставке Кита Келлога своим специальным представителем по Украине и россии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News, передает УНН.

В публикации на своей платформе Truth Social Трамп написал: "У Кита выдающаяся военная и деловая карьера, включая службу на крайне важных должностях в сфере национальной безопасности в моей первой администрации".

Он добавил, что эта пара "снова сделает Америку и весь мир безопасными".

В июле Келлог представил новоизбранному президенту план прекращения войны в Украине.

Ранее советники экс-президента США Кит Келлог и Фред Флейц предлагали лишить Украину американской поддержки и поставок оружия, пока Киев не согласится на мирные переговоры с россией. Украина может попытаться вернуть утраченные территории, но делать это придется по дипломатическому пути, отметила WSJ.

Келлог был начальником штаба Совета национальной безопасности Белого дома во время президентского срока Трампа 2017-2021 годов и советником по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-soedinennikh-shtatov-amerikiСовет национальной безопасности Соединенных Штатов Америки
reutersReuters
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