Совет национальной безопасности Соединенных Штатов Америки

Иран не отправил в рф пусковые установки к ракетам Fath-360 - СМИ

Иран не поставил пусковые установки с ракетами Fath-360, что подняло вопросы о том, когда и будет ли это оружие введено в эксплуатацию. Причины неясны, что вызывает вопросы о возможном использовании этого оружия против Украины.