Совет национальной безопасности Соединенных Штатов Америки

Правительство США запретило своим сотрудникам в Китае иметь романтические отношения с гражданами КНР из-за угрозы шпионажа. Нарушителям грозит немедленная высылка из страны.
У Джидді прошла встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. По словам пресс-секретаря Белого дома, встреча была продуктивной, стороны обсудили путь к миру и двусторонние отношения.
Дональд Трамп заявил о возможной встрече с путиным в этом месяце для обсуждения войны в Украине. Госсекретарь Рубио подтвердил, что конкретная дата саммита еще не установлена.
Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил о готовности усилить санкции против РФ для прекращения войны в Украине. По его словам, нынешние ограничения оцениваются лишь на «тройку» из десяти возможных.
Советник по нацбезопасности США Майк Уолц инициировал проверку десятков кадровых чиновников Белого дома. Сотрудникам запретили доступ в здание и приказали ждать дальнейших указаний от руководства.
В начале полномасштабного вторжения Байден поставил три цели для США, но победа Украины не была среди них. По словам Эрика Грина, главной целью было выживание Украины как суверенного государства.
Белый дом сотрудничает с будущей администрацией Трампа, чтобы обеспечить сделку об освобождении заложников. Переговоры продолжаются в Дохе, а Байден планирует обсудить этот вопрос с Нетаньяху.
Трамп неожиданно выбрал своего бывшего соперника Марко Рубио на должность госсекретаря США. Рубио изменил свою позицию по Украине от решительной поддержки до голосования против дополнительного финансирования.
Майкл Карпентер заявил, что членство Украины в НАТО может стать реальностью после прекращения боевых действий. Он также поддержал идею создания европейской военной миссии для обеспечения безопасности Украины.
Президент Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине, который будет включать ПВО, артиллерию, дроны и бронетехнику. Белый дом подтвердил, что будет продолжать оказывать помощь до конца срока администрации.
Эр-Рияд отказался от амбициозного оборонного договора с США в обмен на нормализацию отношений с Израилем. Вместо этого Саудовская Аравия настаивает на более скромном соглашении о военном сотрудничестве.
Спикер МИД Георгий Тихий прокомментировал назначение Кита Келлога спецпредставителем Трампа по Украине и россии. Посольство Украины в США уже имеет налаженный диалог с Келлогом в рамках экспертной дипломатии.
Дональд Трамп назначил генерала в отставке Кита Келлога своим специальным представителем по Украине и россии. Келлогг представил план по прекращению войны, который предусматривает замораживание линий фронта и переговоры.
Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби официально признал снятие ограничений на удары ВСУ по территории рф ракетами ATACMS. Байден одобрил использование Украиной этих ракет для атак в россии, несмотря на угрозы москвы.
Правительство Испании готовит национальный план гражданской защиты для противодействия военным угрозам. План станет частью новой пятилетней Национальной стратегии гражданской защиты.
Российская ракета попала в админздание в Прилуках, ранив 70-летнего мужчину. Посольство США предупреждает о возможной масштабной воздушной атаке 20 ноября.
США не видят необходимости корректировать свою ядерную стратегию в ответ на решение России снизить порог применения атомного оружия.
Министр энергетики Галущенко обсудил с представителями США вопросы ядерной безопасности на 2024-2025 годы. Американская сторона подтвердила поддержку мониторинговых миссий МАГАТЭ на украинских АЭС.
Белый дом подтвердил отправку 3000 северокорейских военных в россию. США заявили, что в случае их участия в войне против Украины, они станут законными целями для ВСУ.
США поддерживают План победы президента Украины Зеленского, но все еще обсуждают детали. Кирби подчеркнул, что мир должен быть признан Зеленским и украинским народом.
Президент США Джо Байден решительно настроен поддержать Украину и усилить ее позиции до конца своего срока. Зеленский едет в США с "планом победы" для встречи с Байденом 26 сентября.
Иран не поставил пусковые установки с ракетами Fath-360, что подняло вопросы о том, когда и будет ли это оружие введено в эксплуатацию. Причины неясны, что вызывает вопросы о возможном использовании этого оружия против Украины.
15 августа Литва направила Украине очередную партию военной помощи, включающую погрузчики, прицепы и раскладные кровати. В целом Литва предоставила Украине помощь на более 641 млн евро.
Белый дом сообщил о "многообещающем старте" переговоров в Катаре по прекращению огня в Газе. Однако, соглашение еще не достигнуто, впереди много работы для освобождения заложников и помощи гражданским.
США в ближайшие дни предоставят Украине дополнительные пакеты помощи в сфере безопасности. Это подтвердил представитель Белого дома после разговора министров обороны США и Украины о ситуации на фронте и оборонных потребностях.
Пентагон выразил обеспокоенность относительно усиления сотрудничества россии с Ираном, КНДР и Китаем в сфере вооружений. Особенно беспокоит намерение рф закупать оружие и боеприпасы в этих странах для войны в Украине.
Советник ОП заявил, что наступательная операция в Курской области демонстрирует уязвимость РФ. По его словам, есть два пути окончания войны: сухопутные операции и дальнобойные удары вглубь России.
Джон Кирби заявил, что россия использует северокорейские ракеты против Украины. США считают, что военное сотрудничество рфи КНДР опасно для Украины и Индо-Тихоокеанского региона.
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Путин может прекратить войну против Украины, если его беспокоит ситуация в Курской области. Кирби подчеркнул, что заявления о координации Западом действий в Курске - это путинская пропаганда.
Иран вскоре может поставить россии сотни баллистических ракет малой дальности Fath 360. российские военные проходят учения в Иране по использованию этих ракет, контракт на поставку уже подписан.