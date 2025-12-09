$42.070.01
США обеспокоены безнаказанностью российских шпионов в Мексике

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Мексика отказалась выслать более двух десятков российских шпионов, работавших под прикрытием дипломатов, несмотря на их идентификацию ЦРУ. россия активизировала разведывательную деятельность в Мексике после вторжения в Украину, используя близость к США и более слабый уровень наблюдения.

США обеспокоены безнаказанностью российских шпионов в Мексике

Американские чиновники заявляют, что Мексика отказалась выслать более двух десятков российских шпионов, работавших под прикрытием дипломатов. По данным нынешних и бывших должностных лиц США, россия активизировала разведывательную деятельность в Мексике после полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Подробности

По словам американских чиновников, после высылки российских дипломатов и шпионов из США и Европы, многие опытные агенты были переведены именно в Мексику. Страна стала привлекательной из-за близости к США и более слабого уровня наблюдения.

Соединенные Штаты передали Мексике список из более чем двадцати человек, которых ЦРУ идентифицировало как российских шпионов. Они выдавали себя за дипломатов. Однако мексиканское правительство отказалось выгнать их из страны, по словам американских чиновников.

По информации американской стороны, Мексика сосредоточена на внутренних угрозах, в частности, наркокартелях, что позволяет российским агентам действовать почти беспрепятственно.

Россия может действовать с большей безнаказанностью в Мексике. За ними не так много следят, как в США или Канаде

- сказал Дуэйн Норман, бывший руководитель операций ЦРУ в Латинской Америке.

В свою очередь, американские чиновники утверждают, что после начала полномасштабного вторжения в Украину, россия активизировала сбор информации в Мексике. Кремлю нужны данные о поддержке США Украины и другая ценная информация, которую можно было бы использовать для "подрыва Вашингтона на внутреннем и международном уровнях".

Посольство США в Мехико даже создало новую должность - "наблюдателя за россией", который должен отслеживать деятельность москвы в стране. По словам официальных лиц США, масштабы разведывательных операций россии в Мексике существенно возросли.

Хуан Гонсалес, бывший директор по вопросам Западного полушария в Совете нацбезопасности США, заявил: "Мы предоставили им имена российских шпионов, которые выдавали себя за дипломатов в посольстве в Мехико. Это были опытные шпионы, которые участвовали в сложных операциях по всей Европе".

Напомним

Лидер российской шпионской сети, действовавшей в Великобритании и, по данным прокуратуры, осуществлявшей наблюдение в интересах кремля, был приговорен лондонским судом почти к 11 годам заключения, а пятеро его сообщников - суммарно примерно к 40 годам.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Дипломатка
The New York Times
Совет национальной безопасности Соединенных Штатов Америки
Мексика
Вашингтон
Канада
Великобритания
Европа
Соединённые Штаты
Украина