США стурбовані безкарністю російських шпигунів у Мексиці

Американські чиновники заявляють, що Мексика відмовилася вислати понад два десятки російських шпигунів, які працювали під прикриттям дипломатів. За даними нинішніх і колишніх посадовців США, росія активізувала розвідувальну діяльність у Мексиці після повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

Деталі

За словами американських чиновників, після висилки російських дипломатів і шпигунів із США та Європи, багато досвідчених агентів перевели саме до Мексики. Країна стала привабливою через близькість до США та слабший рівень спостереження.

Сполучені Штати передали Мексиці список із понад двадцяти осіб, яких ЦРУ ідентифікувало як російських шпигунів. Вони видавали себе за дипломатів. Однак, мексиканський уряд відмовився вигнати їх з країни, за словами американських чиновників.

За інформацією американської сторони, Мексика зосереджена на внутрішніх загрозах, зокрема, наркокартелях, що дозволяє російським агентам діяти майже без перешкод.

росія може діяти з більшою безкарністю в Мексиці. За ними не так багато стежить, як у США чи Канаді - сказав Дуяне Норман, колишній керівник операцій ЦРУ в Латинській Америці.

Натомість, американські чиновники стверджують, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну, росія активізувала збір інформації у Мексиці. Кремлю потрібні дані про підтримку США України та інша цінна інформація, яку можна було б використати для "підриву Вашингтона на внутрішньому та міжнародному рівнях".

Посольство США в Мехіко навіть створило нову посаду - "спостерігача за росією", який має відстежувати діяльність москви в країні. За словами офіційних осіб США, масштаби розвідувальних операцій росії в Мексиці суттєво зросли.

Хуан Гонсалес, колишній директор із питань Західної півкулі в Раді нацбезпеки США, заявив: "Ми надали їм імена російських шпигунів, які видавали себе за дипломатів у посольстві в Мехіко. Це були досвідчені шпигуни, які брали участь у складних операціях по всій Європі".

Нагадаємо

Лідера російської шпигунської мережі, що діяла у Великій Британії й, за даними прокуратури, здійснювала спостереження в інтересах Кремля, було засуджено лондонським судом майже до 11 років ув’язнення, а п’ятьох його спільників - сумарно приблизно до 40 років.