Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей

Київ • УНН

 • 24387 перегляди

Астролог Ксенія Базиленко розповіла, що 2026 рік Червоного Вогняного Коня буде роком руху та сміливих рішень, який стартує 17 лютого. Він обіцяє успіх активним та амбітним людям, особливо народженим у роки Коня, приносячи позитивні зміни у фінансовій сфері та можливості для лідерства.

Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей

Кінь посміхнеться сміливим. Про те, що готує нам 2026 - Рік Червоного Вогняного Коня спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко. 

Рік Червоного Вогняного Коня: винагорода чекає на тих, хто діє 

Це рік руху, сили, швидкості й сміливих рішень. Кінь не любить "перечикувати" - він любить тих, хто виходить вперед, бере ініціативу, не боїться проявляти себе і рухається до своєї мети.

Цей рік для тих, хто прагне стати помітнішими, сильнішими, успішнішими, рішуче змінити своє життя, вирватися на новий рівень, заробляти більше і жити яскравіше.

Вогняний Кінь не сприймає пасивність, але щедро винагороджує тих, хто діє.

Чому 2026 - особливий рік і запам’ятається надовго

Китайський Новий рік стартує 17 лютого 2026, у молодик (саме так працює східний календар: він відраховує початок року за місячними ритмами).

Головна унікальність 2026 року - старт року припадає ще й на сонячне затемнення. Це додає подіям "підсилювач": рік може стати історичним, доленосним. На нас можуть чекати дуже помітні результати і кожному з нас Кін дає шанс здійснити прорив, але якщо вас не лякає швидкість змін. 

Кому пощастить найбільше

Особливо успішним рік буде для тих, хто народився в роки Коня:

1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Для вас це рік внутрішнього включення: енергія ніби каже — "це твій час, іди вперед".

А ще Кінь любить людей, які:

  • швидко ухвалюють рішення (але не роблять дурниць);
    • мають амбіції; 
      • не бояться сцени, публічності, проявляти себе;
        •  хочуть бути лідерами, помітними, впливовими.

          Основні сфери в яких рік Коня проявлятиметься найяскравіше 

          Рік Коня принесе позитивні зміни у фінансовій сфері та може стати роком збагачення, але тільки для тих пргне і діє: росте в професії, запускає проєкти, вчиться, заявляє про себе, не відкладає життя "на потім".

          Це рік для тих, хто прагне популярності та лідерства.  Це час, коли можна стати помітним, відомим, впливовим. Кінь відкриває потужний період для появи нових сильних лідерів, впливових фігур і харизматичних особистостей, які зможуть задати новий вектор розвитку, надихнути інших і повести за собою.

          У суспільстві з’являється запит на сміливість, відкритість і сильний характер - саме такі люди вийдуть на перший план.

          Цей вплив особливо відчутний у творчості: 2026 рік здатен подарувати яскравих зірок, нові імена, масштабні проєкти та твори, які матимуть довге життя і залишать помітний слід у культурі. 

          Це час, коли таланти перестають ховатися, а самовираження стає ключем до визнання, успіху й справжнього впливу.

          Рік Коня дарує удачу через активність. Рух дарує більше шансів на успіх. 2026 змінить розстановку фігур і відкриє нові можливості. 

          Як зустріти рік Вогняного Коня, щоб "прилипла удача" 

          Кінь любить простір, рух, світло, енергію, красу, шум, компанію і радість.

          Тому зустрічати рік краще не тихо і тим більше не сумно, а весело, активно, "в табуні", тобто з людьми, з танцями, з іграми, з живою енергією.

          Де і як святкувати: 

          • в компанії, шумно, весело, з музикою;
            • додати активність: танці, рухливі ігри, конкурси “хто перший”, “хто лідер”;
              • ідеально - на свіжому повітрі: прогулянка, вогники, двір, тераса - Кінь любить простір.

                Як прикрасити дім:

                • більше світла: гірлянди, свічки, ліхтарики - не забувайте, що Кінь Вогняний;
                  • додайте символ року: фігурка коня, іграшка-коник на ялинці, зображення коня (не одна — хай буде ціла “стайня” на удачу);
                    • червона або золота скатертина - це своєрідний оберіг на удачу;
                      • під скатертину можна покласти монетки (символ грошей у домі);
                        • дзвіночки - щоб у домі “дзвеніла удача”. Можна розмістити дзвіночки на ялинці, на дверях. 

                          Підкова — символ удачі на цілий рік. Її можна:

                          • повісити вдома;
                            • покласти біля ялинки;
                              • подарувати близьким у вигляді прикраси.

                                "Нехай удача звучить у твоєму домі цілий рік" - з таким побажанням ви можете подарувати близьким монетки чи дзвіночки. 

                                В чому зустрічати: 

                                • яскравий одяг; 
                                  • надайте перевагу червоному, бордовому, золотому, помаранчевому кольорам. Непоганим варіантом стане благородний смарагдовий колір; 
                                    • тканина має виглядати дорого  (оксамит, шовк, блиск, золоті акценти).

                                      Зачіску слід зробити пишну, святкову, але водночас акуратну та стильну. 

                                      Жінкам цей рік радить бути яскравішими й помітнішими - це притягує увагу, симпатію, можливості.

                                      Чоловікам - сміливіше заявляти про себе, брати лідерство, не відкладати цілі.

                                      Що поставити на стіл:

                                      • більше зелені, овочів, круп, легких страв;
                                        • можна символічно - вівсяне печиво, морква (як “частування” Коня);
                                          • напої краще легші: вино, коктейлі.

                                            Подарунки, які любить Кінь 

                                            Це активний рік і подарунки теж мають бути "про рух і життя":

                                            • абонемент у спортзал, на танці, йогу, плавання;
                                              • SPA, масаж, доглядові сертифікати;

                                                Або ж це можуть бути враження:

                                                • квитки в театр, на концерт, на виставу, шоу;
                                                  • квест, прогулянку, майстер-клас.

                                                    Гарними подарунками будуть символи удачі: дзвіночки, монети та підкови, а також червоний або бордовий гаманець з монеткою усередині з побажанням достатку. 

                                                    Нехай 2026 рік — рік Червоної Вогняної Коняки — принесе вам удачу, радість, любов, нові можливості, сильні знайомства і справжній фінансовий ріст. І нехай цей рік навчить головному: бути сміливими, яскравими, живими і йти до своєї мрії без страху.

                                                    З повагою і любов’ю, Ваша астрологиня Ксенія 



                                                    Лілія Подоляк

                                                    Суспільство
                                                    Новий рік