Нафта може подорожчати до 80 доларів за барель через війну в Ірані - Reuters

Декілька великих нафтових компанії вже призупинили поставки сирої нафти та палива через Ормузьку протоку, у подальшому ціна нафти Brent може піднятися з 73 доларів до близько 80 доларів за барель. Про це повідомля Reuters, пише УНН.

Чотири джерела повідомили в суботу, що деякі великі нафтові компанії та провідні торговельні доми призупинили поставки сирої нафти та палива через Ормузьку протоку - йдеться у повідомленні.

У п'ятницю нафта марки Brent торгувалася по ціні близько 73 доларів за барель, що вже на 20% вище, ніж на початку року.

Вільям Джексон, головний економіст Capital Economics з питань ринків, що розвиваються, заявив, що навіть якщо конфлікт буде локалізовано, ціна нафти Brent може піднятися до близько 80 доларів, що було піковим значенням під час 12-денної війни в Ірані в червні минулого року

У суботу США та Ізраїль завдали ударів по Ірану, націлених на його керівництво, що занурило Близький Схід у новий конфлікт, який, за словами президента Дональда Трампа, покладе край загрозі безпеці та дасть іранцям шанс повалити своїх правителів.

Ці удари викликали занепокоєння у сусідніх арабських країнах Перської затоки, що виробляють нафту, оскільки посилилися побоювання ескалації конфлікту, а Тегеран відповів запуском ракет у бік Ізраїлю - зазначає агентство.

Видання підкреслює, що Іран є великим виробником нафти і розташований навпроти багатого на нафту Аравійського півострова через протоку Ормуз, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти. Конфлікт може обмежити надходження нафти на світовий ринок і спричинити зростання цін.

Нагадаємо

28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

