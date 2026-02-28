$43.210.00
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
11:55 • 12660 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 17570 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 24603 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 30807 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 43276 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 42396 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 48044 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 45857 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 43543 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
Публікації
Ексклюзиви
Нафта може подорожчати до 80 доларів за барель через війну в Ірані - Reuters

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Декілька великих нафтових компаній призупинили поставки через Ормузьку протоку. Це може підняти ціну нафти Brent з $73 до $80 за барель.

Нафта може подорожчати до 80 доларів за барель через війну в Ірані - Reuters

Декілька великих нафтових компанії вже призупинили поставки сирої нафти та палива через Ормузьку протоку, у подальшому ціна нафти Brent може піднятися з 73 доларів до близько 80 доларів за барель. Про це повідомля Reuters, пише УНН.

Чотири джерела повідомили в суботу, що деякі великі нафтові компанії та провідні торговельні доми призупинили поставки сирої нафти та палива через Ормузьку протоку

-  йдеться у повідомленні.

У п'ятницю нафта марки Brent торгувалася по ціні близько 73 доларів за барель, що вже на 20% вище, ніж на початку року.

Вільям Джексон, головний економіст Capital Economics з питань ринків, що розвиваються, заявив, що навіть якщо конфлікт буде локалізовано, ціна нафти Brent може піднятися до близько 80 доларів, що було піковим значенням під час 12-денної війни в Ірані в червні минулого року

У суботу США та Ізраїль завдали ударів по Ірану, націлених на його керівництво, що занурило Близький Схід у новий конфлікт, який, за словами президента Дональда Трампа, покладе край загрозі безпеці та дасть іранцям шанс повалити своїх правителів.

Ці удари викликали занепокоєння у сусідніх арабських країнах Перської затоки, що виробляють нафту, оскільки посилилися побоювання ескалації конфлікту, а Тегеран відповів запуском ракет у бік Ізраїлю

- зазначає агентство.

Видання підкреслює, що Іран є великим виробником нафти і розташований навпроти багатого на нафту Аравійського півострова через протоку Ормуз, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти. Конфлікт може обмежити надходження нафти на світовий ринок і спричинити зростання цін.

Нагадаємо

28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

Біткойн впав нижче 64 тис. доларів після удару США та Ізраїлю по Ірану - Bloomberg 28.02.26, 15:56 • 3150 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Сутички
Ізраїль
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран