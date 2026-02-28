Трамп заявив що має неконституційне право втретє балотуватися в президенти

Під час виступу в порту Корпус-Крісті президент США Дональд Трамп знову висловив переконання, що має законне право балотуватися на ще один термін після завершення поточної каденції. Свою заяву він обґрунтував твердженням про масштабні махінації під час виборів 2020 року, які, на його думку, позбавили його законного другого терміну в той час. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Попри відсутність будь-яких офіційних доказів системних фальсифікацій у 2020 році, Трамп наголосив, що вважає себе "вправі" претендувати на додаткові чотири роки при владі, фактично ігноруючи конституційне обмеження двома термінами.

Виступ у Техасі та нападки на політичних опонентів

З’явившись перед прихильниками в червоному капелюсі з написом "Американська затока", Трамп використав трибуну не лише для обговорення енергетичної політики, а й для чергової хвилі критики на адресу представниці Демократичної партії Ільхан Омар.

Президент назвав її "божевільною" та розкритикував за поведінку під час його нещодавнього звернення до Конгресу, закликавши "прибрати її звідси". Промова була насичена звинуваченнями на адресу демократів, яких він прямо назвав "брехунами" та винними у проблемах з доступністю життя для пересічних американців.

Дивні анекдоти та акцент на економічних успіхах

Окрім політичних гасел, Трамп поділився історією про свого знайомого поліцейського з Нью-Йорка, чий шлюб нібито врятувало зростання фондового ринку. За словами президента, дружина офіцера раніше вважала його "невдахою", але після стрімкого зростання накопичувального рахунку за адміністрації Трампа почала ставитися до нього як до "фінансового генія".

