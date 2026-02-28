$43.210.03
27 лютого, 19:28 • 10936 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 23031 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 28338 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 38139 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 38266 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 39892 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 54571 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 46558 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 40043 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 34026 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Трамп заявив що має неконституційне право втретє балотуватися в президенти

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Дональд Трамп висловив переконання, що має право балотуватися на ще один термін, посилаючись на масштабні махінації під час виборів 2020 року. Він вважає себе "вправі" претендувати на додаткові чотири роки при владі.

Трамп заявив що має неконституційне право втретє балотуватися в президенти

Під час виступу в порту Корпус-Крісті президент США Дональд Трамп знову висловив переконання, що має законне право балотуватися на ще один термін після завершення поточної каденції. Свою заяву він обґрунтував твердженням про масштабні махінації під час виборів 2020 року, які, на його думку, позбавили його законного другого терміну в той час. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Попри відсутність будь-яких офіційних доказів системних фальсифікацій у 2020 році, Трамп наголосив, що вважає себе "вправі" претендувати на додаткові чотири роки при владі, фактично ігноруючи конституційне обмеження двома термінами.

Виступ у Техасі та нападки на політичних опонентів

З’явившись перед прихильниками в червоному капелюсі з написом "Американська затока", Трамп використав трибуну не лише для обговорення енергетичної політики, а й для чергової хвилі критики на адресу представниці Демократичної партії Ільхан Омар.

Трамп заявив, що Іран відновив прагнення до "зловісних" ядерних цілей25.02.26, 09:34 • 3936 переглядiв

Президент назвав її "божевільною" та розкритикував за поведінку під час його нещодавнього звернення до Конгресу, закликавши "прибрати її звідси". Промова була насичена звинуваченнями на адресу демократів, яких він прямо назвав "брехунами" та винними у проблемах з доступністю життя для пересічних американців.

Дивні анекдоти та акцент на економічних успіхах

Окрім політичних гасел, Трамп поділився історією про свого знайомого поліцейського з Нью-Йорка, чий шлюб нібито врятувало зростання фондового ринку. За словами президента, дружина офіцера раніше вважала його "невдахою", але після стрімкого зростання накопичувального рахунку за адміністрації Трампа почала ставитися до нього як до "фінансового генія".

Трамп припустив можливість здійснення "дружнього поглинання" Куби на тлі глибокої кризи в країні27.02.26, 21:02 • 3344 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Вибори в США
Демократична партія США
Дональд Трамп
Техас
Нью-Йорк