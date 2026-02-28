$43.210.03
27 февраля, 19:28 • 10875 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 22890 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 28257 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 38059 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 38211 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 39861 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 54529 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 46545 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 40033 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 34020 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Виктор Орбан
Роберт Фицо
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Венгрия
Китай
Техника
Социальная сеть
Фильм
Бронетранспортер M113
Сериал

Трамп заявил, что имеет неконституционное право в третий раз баллотироваться в президенты

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Дональд Трамп выразил убеждение, что имеет право баллотироваться на еще один срок, ссылаясь на масштабные махинации во время выборов 2020 года. Он считает себя "вправе" претендовать на дополнительные четыре года у власти.

Трамп заявил, что имеет неконституционное право в третий раз баллотироваться в президенты

Во время выступления в порту Корпус-Кристи президент США Дональд Трамп вновь выразил убеждение, что имеет законное право баллотироваться на еще один срок после завершения текущей каденции. Свое заявление он обосновал утверждением о масштабных махинациях во время выборов 2020 года, которые, по его мнению, лишили его законного второго срока в то время. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Несмотря на отсутствие каких-либо официальных доказательств системных фальсификаций в 2020 году, Трамп подчеркнул, что считает себя "вправе" претендовать на дополнительные четыре года у власти, фактически игнорируя конституционное ограничение двумя сроками.

Выступление в Техасе и нападки на политических оппонентов

Появившись перед сторонниками в красной шляпе с надписью "Американский залив", Трамп использовал трибуну не только для обсуждения энергетической политики, но и для очередной волны критики в адрес представительницы Демократической партии Ильхан Омар.

Трамп заявил, что Иран возобновил стремление к "зловещим" ядерным целям25.02.26, 09:34 • 3936 просмотров

Президент назвал ее "сумасшедшей" и раскритиковал за поведение во время его недавнего обращения к Конгрессу, призвав "убрать ее отсюда". Речь была насыщена обвинениями в адрес демократов, которых он прямо назвал "лжецами" и виновными в проблемах с доступностью жизни для рядовых американцев.

Странные анекдоты и акцент на экономических успехах

Помимо политических лозунгов, Трамп поделился историей о своем знакомом полицейском из Нью-Йорка, чей брак якобы спасло рост фондового рынка. По словам президента, жена офицера ранее считала его "неудачником", но после стремительного роста накопительного счета при администрации Трампа начала относиться к нему как к "финансовому гению".

Трамп допустил возможность осуществления "дружественного поглощения" Кубы на фоне глубокого кризиса в стране27.02.26, 21:02 • 3334 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Демократическая партия (Соединенные Штаты)
Дональд Трамп
Техас
Нью-Йорк