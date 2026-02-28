Трамп заявил, что имеет неконституционное право в третий раз баллотироваться в президенты

Во время выступления в порту Корпус-Кристи президент США Дональд Трамп вновь выразил убеждение, что имеет законное право баллотироваться на еще один срок после завершения текущей каденции. Свое заявление он обосновал утверждением о масштабных махинациях во время выборов 2020 года, которые, по его мнению, лишили его законного второго срока в то время. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Несмотря на отсутствие каких-либо официальных доказательств системных фальсификаций в 2020 году, Трамп подчеркнул, что считает себя "вправе" претендовать на дополнительные четыре года у власти, фактически игнорируя конституционное ограничение двумя сроками.

Выступление в Техасе и нападки на политических оппонентов

Появившись перед сторонниками в красной шляпе с надписью "Американский залив", Трамп использовал трибуну не только для обсуждения энергетической политики, но и для очередной волны критики в адрес представительницы Демократической партии Ильхан Омар.

Трамп заявил, что Иран возобновил стремление к "зловещим" ядерным целям

Президент назвал ее "сумасшедшей" и раскритиковал за поведение во время его недавнего обращения к Конгрессу, призвав "убрать ее отсюда". Речь была насыщена обвинениями в адрес демократов, которых он прямо назвал "лжецами" и виновными в проблемах с доступностью жизни для рядовых американцев.

Странные анекдоты и акцент на экономических успехах

Помимо политических лозунгов, Трамп поделился историей о своем знакомом полицейском из Нью-Йорка, чей брак якобы спасло рост фондового рынка. По словам президента, жена офицера ранее считала его "неудачником", но после стремительного роста накопительного счета при администрации Трампа начала относиться к нему как к "финансовому гению".

Трамп допустил возможность осуществления "дружественного поглощения" Кубы на фоне глубокого кризиса в стране