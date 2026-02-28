Трамп заявил, что имеет неконституционное право в третий раз баллотироваться в президенты
Дональд Трамп выразил убеждение, что имеет право баллотироваться на еще один срок, ссылаясь на масштабные махинации во время выборов 2020 года. Он считает себя "вправе" претендовать на дополнительные четыре года у власти.
Во время выступления в порту Корпус-Кристи президент США Дональд Трамп вновь выразил убеждение, что имеет законное право баллотироваться на еще один срок после завершения текущей каденции. Свое заявление он обосновал утверждением о масштабных махинациях во время выборов 2020 года, которые, по его мнению, лишили его законного второго срока в то время. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Несмотря на отсутствие каких-либо официальных доказательств системных фальсификаций в 2020 году, Трамп подчеркнул, что считает себя "вправе" претендовать на дополнительные четыре года у власти, фактически игнорируя конституционное ограничение двумя сроками.
Выступление в Техасе и нападки на политических оппонентов
Появившись перед сторонниками в красной шляпе с надписью "Американский залив", Трамп использовал трибуну не только для обсуждения энергетической политики, но и для очередной волны критики в адрес представительницы Демократической партии Ильхан Омар.
Президент назвал ее "сумасшедшей" и раскритиковал за поведение во время его недавнего обращения к Конгрессу, призвав "убрать ее отсюда". Речь была насыщена обвинениями в адрес демократов, которых он прямо назвал "лжецами" и виновными в проблемах с доступностью жизни для рядовых американцев.
Странные анекдоты и акцент на экономических успехах
Помимо политических лозунгов, Трамп поделился историей о своем знакомом полицейском из Нью-Йорка, чей брак якобы спасло рост фондового рынка. По словам президента, жена офицера ранее считала его "неудачником", но после стремительного роста накопительного счета при администрации Трампа начала относиться к нему как к "финансовому гению".
