Эксклюзив
15:15 • 9412 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 16661 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 26933 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 29857 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 35910 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 50322 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 44977 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 38763 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 33087 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 53139 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп допустил возможность осуществления "дружественного поглощения" Кубы на фоне глубокого кризиса в стране

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил об активных переговорах с Кубой относительно ее будущего статуса, используя термин "дружественное поглощение". Кубинские власти инициировали диалог из-за экономического коллапса и отсутствия ресурсов.

Трамп допустил возможность осуществления "дружественного поглощения" Кубы на фоне глубокого кризиса в стране
Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о ведении активных переговоров с правительством Кубы относительно будущего статуса острова, который сейчас находится в состоянии экономического коллапса. Общаясь с журналистами перед поездкой в Техас, американский лидер отметил, что кубинские власти сами инициировали диалог из-за отсутствия ресурсов для дальнейшего функционирования государства. Об этом пишет УНН.

Детали

Во время своего выступления Трамп использовал термин "friendly takeover" (дружественное поглощение), который обычно применяется в корпоративном секторе для обозначения слияния компаний по согласию обеих сторон.

Куба заявила о вторжении катера под флагом США и расстреле "четырех агрессоров"25.02.26, 22:08 • 5530 просмотров

По словам президента, вопросом Кубы на очень высоком уровне сейчас занимается государственный секретарь Марко Рубио. Трамп подчеркнул, что кубинское правительство имеет большие проблемы и фактически осталось без финансовых средств, что делает вариант интеграции с Соединенными Штатами предметом обсуждения.

Последствия американского давления и изоляция острова

Экономическая ситуация на Кубе резко ухудшилась после того, как под давлением Вашингтона Венесуэла прекратила поставки нефтепродуктов на остров. Это привело к остановке авиасообщения и фактическому краху туристической отрасли, которая была ключевым источником доходов страны. На фоне системного кризиса ряд государств, включая Россию, уже организовал эвакуационные рейсы для вывоза своих граждан с территории Кубы.

Гавана оказалась на грани экологической катастрофы из-за критического накопления мусора и дефицита спецтехники17.02.26, 01:57 • 4572 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Марко Рубио
Куба
Венесуэла
Дональд Трамп
Техас
Соединённые Штаты