Трамп допустил возможность осуществления "дружественного поглощения" Кубы на фоне глубокого кризиса в стране

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о ведении активных переговоров с правительством Кубы относительно будущего статуса острова, который сейчас находится в состоянии экономического коллапса. Общаясь с журналистами перед поездкой в Техас, американский лидер отметил, что кубинские власти сами инициировали диалог из-за отсутствия ресурсов для дальнейшего функционирования государства. Об этом пишет УНН.

Детали

Во время своего выступления Трамп использовал термин "friendly takeover" (дружественное поглощение), который обычно применяется в корпоративном секторе для обозначения слияния компаний по согласию обеих сторон.

По словам президента, вопросом Кубы на очень высоком уровне сейчас занимается государственный секретарь Марко Рубио. Трамп подчеркнул, что кубинское правительство имеет большие проблемы и фактически осталось без финансовых средств, что делает вариант интеграции с Соединенными Штатами предметом обсуждения.

Последствия американского давления и изоляция острова

Экономическая ситуация на Кубе резко ухудшилась после того, как под давлением Вашингтона Венесуэла прекратила поставки нефтепродуктов на остров. Это привело к остановке авиасообщения и фактическому краху туристической отрасли, которая была ключевым источником доходов страны. На фоне системного кризиса ряд государств, включая Россию, уже организовал эвакуационные рейсы для вывоза своих граждан с территории Кубы.

