Трамп допустил возможность осуществления "дружественного поглощения" Кубы на фоне глубокого кризиса в стране
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил об активных переговорах с Кубой относительно ее будущего статуса, используя термин "дружественное поглощение". Кубинские власти инициировали диалог из-за экономического коллапса и отсутствия ресурсов.
Президент США Дональд Трамп заявил о ведении активных переговоров с правительством Кубы относительно будущего статуса острова, который сейчас находится в состоянии экономического коллапса. Общаясь с журналистами перед поездкой в Техас, американский лидер отметил, что кубинские власти сами инициировали диалог из-за отсутствия ресурсов для дальнейшего функционирования государства. Об этом пишет УНН.
Детали
Во время своего выступления Трамп использовал термин "friendly takeover" (дружественное поглощение), который обычно применяется в корпоративном секторе для обозначения слияния компаний по согласию обеих сторон.
Куба заявила о вторжении катера под флагом США и расстреле "четырех агрессоров"25.02.26, 22:08 • 5530 просмотров
По словам президента, вопросом Кубы на очень высоком уровне сейчас занимается государственный секретарь Марко Рубио. Трамп подчеркнул, что кубинское правительство имеет большие проблемы и фактически осталось без финансовых средств, что делает вариант интеграции с Соединенными Штатами предметом обсуждения.
Последствия американского давления и изоляция острова
Экономическая ситуация на Кубе резко ухудшилась после того, как под давлением Вашингтона Венесуэла прекратила поставки нефтепродуктов на остров. Это привело к остановке авиасообщения и фактическому краху туристической отрасли, которая была ключевым источником доходов страны. На фоне системного кризиса ряд государств, включая Россию, уже организовал эвакуационные рейсы для вывоза своих граждан с территории Кубы.
Гавана оказалась на грани экологической катастрофы из-за критического накопления мусора и дефицита спецтехники17.02.26, 01:57 • 4572 просмотра