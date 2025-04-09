Илон Маск снова раскритиковал советника Белого дома Питера Наварро, назвав его невеждой из-за заявлений о производстве Tesla. Белый дом разрешил "спарринг", признавая разные взгляды.
В результате наводнений и торнадо в ряде штатов США погибло 20 человек. Больше всего жертв в Теннесси, Миссури и Кентукки, непогода движется на восток, вызывая дожди и грозы.
Роберт Хабек заявил, что комментарии Илона Маска о нулевых пошлинах являются проявлением страха. Он призвал Маска потребовать от Трампа прекратить торговую войну.
Из-за непогоды в США погибло по меньшей мере семь человек в Миссури, Индиане и Теннесси. Объявлено чрезвычайное положение в штатах Теннесси и Кентукки.
Мощные штормы и наводнения в Южном Техасе привели к гибели людей и разрушениям. Рекордное количество осадков вызвало массовые эвакуации и перебои с электроснабжением.
Убийце 23 человек в магазине Walmart предлагают признать вину. Это позволит избежать смертной казни и получить пожизненное заключение, решение поддержало большинство семей жертв.
В округе Харрис, штат Техас, за шесть недель четыре заместителя шерифа (один действующий и трое бывших) покончили жизнь самоубийством. Психологи объясняют это спецификой работы правоохранителей.
В результате торнадо и сильного ветра в нескольких штатах США погибли по меньшей мере 37 человек. Трамп активировал Нацгвардию в Арканзасе, власти помогают пострадавшим от стихии.
Эсминец USS Gravely, который боролся с хуситами, теперь патрулирует границу США и Мексики. Это часть усилий администрации Трампа по подавлению миграционной политики.
В результате мощных штормов на юге и среднем западе США погибли не менее 17 человек, сотни тысяч остались без электричества. Больше всего жертв в штате Миссури.
Во время восьмого испытательного полета ракета Starship взорвалась через несколько минут после старта в Техасе. Первый ступень успешно вернулся, но второй потерял стабильность и разрушился над Южной Флоридой.
SpaceX отменил запланированный на 3 марта 2025 года запуск Starship Flight 8 из-за технических проблем с ускорителем и разгонным ступенем. Новая дата запуска будет объявлена позже.
Посадочный модуль Blue Ghost от Firefly Aerospace успешно сел на Луну и прислал первые снимки. Аппарат несет 10 научных инструментов NASA для исследования лунного грунта в Mare Crisium.
В Западном Техасе от кори умер непривитый ребенок - первый летальный случай в США за десятилетие. Вспышка болезни распространилась на два штата, заразив более 130 человек, преимущественно детей.
Журнал TIME опубликовал ежегодный список из 13 самых влиятельных женщин 2023 года. В перечень вошли активистки, актрисы, спортсменки и другие женщины, которые меняют мир своими поступками и решениями.
Штаб-квартира KFC перемещается из Луисвилла в Плейно в рамках реорганизации Yum Brands. Переезд затронет 100 работников, но часть офисов останется в Кентукки.
В Неваде обнаружен второй штамм птичьего гриппа D1. 1 у коров после вспышки версии B3.13 в 16 штатах. Вирус уже вызвал одну смерть человека и тяжелое заболевание 13-летней девочки в Канаде.
В США прошли масштабные демонстрации против первых действий новой администрации Трампа и назначения Маска. Протестующие выступили против иммиграционной политики, ограничения прав и доступа к конфиденциальным данным.
Meta ведет переговоры о перерегистрации за пределами штата Делавэр, возможно в Техасе. Компания также планирует перевести сотрудников по доверию и безопасности из Калифорнии в Техас в рамках пересмотра модерации контента.
Tesla планирует запустить сервис беспилотных такси в Остине летом 2025 года. Компания также анонсировала выпуск робота Optimus и масштабное производство «кибертакси» до 2026 года.
Иммиграционные власти США начали операцию по аресту около 270 нелегальных иммигрантов в Чикаго. Рейд проводится при участии ФБР и других федеральных агентств в рамках новой иммиграционной политики.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о немедленном закрытии южной границы для нелегальных мигрантов. Документ предусматривает выдворение нарушителей и ограничение возможности подавать заявки на убежище.
Нефть Brent и WTI подешевела на 0,5-0,6% после заявлений Трампа о чрезвычайном положении в энергетике и планах по увеличению добычи. Инвесторы также обеспокоены возможным введением пошлин на импорт из Канады и Мексики.
OpenAI, SoftBank и Oracle объединяются для масштабного развития инфраструктуры искусственного интеллекта в США. Проект создаст 100 тысяч рабочих мест и получит немедленные инвестиции в $100 млрд от SoftBank.
Экс-директор разведки США Джон Рэтклифф рассказал о попытках россия конкурировать с США в сфере гиперзвуковых технологий. Он отметил, что экономика рф размером с Техас заставляет ее выбирать узкие направления конкуренции.
Актер Тейлор Китч получил предложение вернуться в перезапуск сериала «Friday Night Lights». Он заявил, что согласился бы появиться в одном эпизоде, возможно как тренер соперничающей команды.
Марк Цукерберг анонсировал масштабные изменения в модерации контента на платформах Meta. Компания отказывается от услуг фактчекеров и внедряет систему "заметки сообщества" для расширения свободы слова.
Конгресс США официально подтвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах. Подсчет 304 голосов избирателей прошел без возражений, инаугурация запланирована на 20 января.
CDC сообщает о тревожных мутациях вируса птичьего гриппа после первого тяжелого случая в США. В 10 штатах зарегистрировано 65 случаев заболевания, из них 37 в Калифорнии.
17-летняя девушка отравила пестицидом козу-соперника на соревнованиях, считая ее владельца мошенником. Животное умерло через 21 час после отравления, а подозреваемой грозит до 2 лет заключения.