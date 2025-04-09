В США начались задержания мигрантов без документов в Чикаго

Иммиграционные власти США начали операцию по аресту около 270 нелегальных иммигрантов в Чикаго. Рейд проводится при участии ФБР и других федеральных агентств в рамках новой иммиграционной политики.