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Производство Cybertruck свернут, но сейчас Tesla добавляет еще одну производственную смену — Маск назвал причину

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Tesla добавит производственную смену, чтобы выполнить заказы на Cybertruck до демонтажа линии в июне–июле. Ресурсы направят на Cybercab.

Производство Cybertruck свернут, но сейчас Tesla добавляет еще одну производственную смену — Маск назвал причину
Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Компания Tesla введет дополнительную производственную смену, чтобы попытаться выполнить имеющиеся заказы на пикапы Cybertruck до того, как в следующем году производственная линия будет демонтирована для запланированного расширения выпуска Cybercab. Об этом сообщил генеральный директор компании Илон Маск, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"В настоящее время количество заказов на Cybertruck значительно превышает объемы, которые Tesla успеет произвести до демонтажа линии — запланированного на июнь-июль следующего года — ради расширения производства Cybercab", — написал Маск в социальной сети X.

"Мы добавим еще одну смену, чтобы попытаться своевременно выполнить все заказы", — добавил он.

Tesla остановит производство Cybertruck в Техасе — Маск назвал сроки06.11.26, 17:42 • 4874 просмотра

Это заявление прозвучало на следующий день после того, как Маск сообщил, что Tesla будет сокращать производство Cybertruck на своем заводе в Техасе, перенаправляя ресурсы на Cybercab — двухместное роботизированное такси, которое, по замыслу Маска, должно стать ключевым элементом амбиций компании в сфере автономного транспорта.

Добавим

Cybercab — одна из главных ставок Маска в его стремлении превратить Tesla из автопроизводителя в компанию, специализирующуюся на искусственном интеллекте и робототехнике.

Поставки Cybertruck клиентам начались в конце 2023 года, однако модель не оправдала первоначальных ожиданий Маска. По данным Kelley Blue Book, продажи в США в прошлом году составили около 20 000 единиц (по сравнению с почти 39 000 в 2024 году), что значительно меньше первоначального прогноза Маска — 250 000 проданных автомобилей в год.

Кроме того, с момента выхода на рынок этот пикап с кузовом из нержавеющей стали неоднократно становился объектом отзывов из-за проблем с качеством, а его нестандартный дизайн ограничил перспективы продаж на зарубежных рынках, в частности в Европе.

Антонина Туманова

ЭкономикаТехнологииУНН LiteАвто
ИИ (искусственный интеллект)
Техника
Tesla Cybertruck
Тесла, Инк.
Reuters
Техас
Илон Маск