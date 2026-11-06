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Tesla Cybertruck

Tesla остановит производство Cybertruck в Техасе — Маск назвал сроки

Киев • УНН

 • 676 просмотра

Илон Маск заявил, что Tesla прекратит выпуск Cybertruck в Техасе примерно в середине 2027 года. Компания планирует увеличить производство роботакси Cybercab.

Tesla остановит производство Cybertruck в Техасе — Маск назвал сроки
Фото: REUTERS/Temilade Adelaja

В пятницу генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания прекратит производство Cybertruck на своем заводе в Техасе примерно в середине 2027 года. Это решение принято после нескольких лет стабильно слабых продаж этой футуристической модели, которую в свое время позиционировали как конкурента традиционным пикапам, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В публикации в соцсети X Маск отметил, что сворачивание производства Cybertruck позволит компании увеличить выпуск новой модели — Cybercab. Этот автомобиль, по замыслу миллиардера, должен стать ключевым элементом амбиций Tesla в сфере роботизированных такси (роботакси).

Эта новость появилась в конце крайне неудачной для Маска недели: его рекордные политические расходы — почти полмиллиарда долларов — не принесли ожидаемого результата на промежуточных выборах в США, состоявшихся во вторник. Большинство кандидатов от Республиканской партии, которых он поддерживал, проиграли гонку.

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В целом за эту неделю рыночная капитализация компаний, принадлежащих Маску, сократилась более чем на 370 миллиардов долларов.

В настоящее время неизвестно, будет ли производство Cybertruck перенесено на другую площадку или полностью прекращено. Завод Tesla в Остине — единственное известное предприятие компании, оборудованное для изготовления специализированных компонентов для этой тяжелой, угловатой модели.

Отвечая пользователю в X, Маск назвал Cybertruck "лучшим автомобилем, который когда-либо создавала Tesla", а прекращение его производства — "концом эпохи".

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Компания Tesla не ответила оперативно на запрос агентства Reuters о комментарии, направленный за пределами рабочего времени.

Американский производитель электромобилей начал поставлять Cybertruck клиентам в конце 2023 года. По данным платформы Kelley Blue Book, специализирующейся на автомобильной индустрии, в прошлом году в США было продано всего 20 237 единиц Cybertruck (показатель за 2024 год — 38 965 единиц, что свидетельствует о падении на 48%). В начале производства в 2023 году Маск прогнозировал годовой объем продаж на уровне 250 000 автомобилей.

"Нет смысла продолжать производство, если целевые показатели не достигаются, — отметил бывший генеральный директор Aston Martin Энди Палмер. — Любой здравомыслящий специалист в автомобильной отрасли сказал бы то же самое". "Несомненно, в балансе Tesla это будет лишь незначительная величина — на уровне погрешности при округлении, — однако статистика говорит сама за себя".

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Согласно документам, поданным для первичного публичного размещения акций (IPO), компания SpaceX Илона Маска была одним из крупнейших заказчиков этой модели в прошлом году: в 2025 году она приобрела у Tesla пикапы Cybertruck на сумму 131 миллион долларов по официальной цене.

Антонина Туманова

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SpaceX
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Reuters
Илон Маск
Соединённые Штаты