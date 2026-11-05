SpaceX и Tesla наращивают убытки на фоне победы демократов — какие ещё трудности могут ждать Маска

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

В четвер акции компаний Илона Маска — SpaceX и Tesla — резко упали, продолжив тенденцию к снижению, наблюдавшуюся на предыдущих торгах. Инвесторы обеспокоены тем, что победа демократов на промежуточных выборах в США может замедлить развитие центров обработки данных, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Компания SpaceX, активно привлекаемая к развитию инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ), базируется в Техасе — так же, как и Tesla. Во вторник в этом штате демократы одержали победу на выборах в Сенат, а также на выборах губернатора и генерального прокурора. Стоит отметить, что Маск потратил значительные средства на поддержку республиканцев во время этих выборов.

Politico: среди "главных неудачников" выборов в США оказался Илон Маск

Массовая распродажа акций также отражает опасения, что успех демократов может привести к усилению контроля над бизнесом Маска.

В целом на этой неделе рыночная капитализация компаний Маска может сократиться более чем на 380 миллиардов долларов. В четверг акции Tesla упали более чем на 11%, а акции SpaceX — почти на 9%.

В этом штате вопрос центров обработки данных стал предметом острых политических споров. SpaceX все больше ориентируется на вычислительные мощности для ИИ как на источник дохода: более половины выручки компании в третьем квартале обеспечила аренда таких мощностей.

Аналитики Goldman Sachs на этой неделе предположили, что победы демократов на уровне штата и местном уровне могут привести к введению краткосрочных мораториев на строительство ЦОД. Это потенциально может затронуть около 45% запланированных проектов по расширению мощностей центров обработки данных в США.

Nasdaq 100 рискует потерять почти 2 триллиона долларов — чего опасаются инвесторы после победы демократов

Tesla также вовлечена в этот процесс: ее энергетическое подразделение предлагает операторам ЦОД системы хранения энергии.

В октябре Маск объявил о планах создания Terafab — совместного комплекса Tesla и SpaceX в Техасе, предназначенного для производства микрочипов; стоимость проекта может достичь 119 миллиардов долларов.

По словам аналитиков, результаты промежуточных выборов также могут осложнить потенциальное слияние этих двух компаний. "Мы считаем, что слияние SpaceX и Tesla возможно, однако, с учетом новой политической ситуации в Вашингтоне и Техасе, путь к его реализации в 2027 году будет значительно сложнее из-за регуляторных препятствий", — отметил Дэн Айвз, партнер и старший управляющий директор компании Yorkville Ives & Co.

В прошлом месяце, во время конференц-звонка, посвященного финансовым результатам SpaceX за третий квартал, Илон Маск заявил, что объединение с Tesla было бы "хорошей идеей", а специальные комитеты обеих компаний в настоящее время рассматривают возможность такой сделки.