Nasdaq 100 рискует потерять почти 2 триллиона долларов — чего опасаются инвесторы после победы демократов

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В четвер индекс Nasdaq 100 оказался под угрозой потери 1,8 триллиона долларов рыночной стоимости: инвесторы опасаются, что убедительная победа демократов на промежуточных выборах может замедлить расширение инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ), передает УНН со ссылкой на Reuters.

Это падение стало резким разворотом по сравнению с довольно сдержанной реакцией рынка накануне. Тогда индекс, в состав которого входят ведущие технологические компании, демонстрировал рост на фоне надежд, что завершение предвыборной неопределенности улучшит общие настроения.

"Сейчас Уолл-стрит крайне нуждается в позитивных новостях, связанных с искусственным интеллектом, — отмечает Мэтью Таттл, основатель и генеральный директор Tuttle Capital Management. — Нас, вероятно, ждут два года застоя: разделенная власть, острое политическое противостояние и минимум принятых решений".

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Акции производителей полупроводников и компаний, развивающих облачные технологии, — секторов, обеспечивших значительную часть роста рынка в последнее время, — падают второй день подряд. Инвесторы опасаются, что строительство центров обработки данных (ЦОД), оцениваемое в миллиарды долларов, может столкнуться с задержками.

Индекс Philadelphia SE Semiconductor (.SOX) упал на 8,4%, достигнув самого низкого уровня более чем за шесть месяцев. Наибольший вклад в это падение внесли такие "тяжеловесы" рынка, как Nvidia (NVDA.O) и Broadcom (AVGO.O).

Акции так называемых "гиперскейлеров" (крупных облачных провайдеров) также пошли вниз. В среду они еще держались, поскольку некоторые надеялись, что замедление строительства ЦОД поможет сдержать огромные расходы технологических гигантов на ИИ. Однако в четверг акции Amazon.com (AMZN.O) упали на 2,5%, а Alphabet (GOOGL.O) — на 1,4%.

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Издание отмечает, что эти потери свидетельствуют о том, что инвесторы начинают учитывать риски: политический тупик и усиление контроля над созданием центров обработки данных могут замедлить развитие одного из ключевых двигателей роста на Уолл-стрит.

По оценкам аналитиков UBS, около 30% запланированных на 2028 год новых мощностей центров обработки данных в США могут оказаться под угрозой из-за возможных пауз в строительстве. Это подчеркивает серьезные риски для отрасли, рост которой напрямую зависит от быстрого возведения новых объектов. Политическая нестабильность негативно влияет на сектор искусственного интеллекта — сферу, которая и без того в последние недели находилась на шаткой почве из-за опасений по поводу огромных средств, вкладываемых в эту технологию.

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