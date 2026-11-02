Жители американского города возмутились шумом от дата-центра Маска — миллиардер решил выкупить сотни домов
Киев • УНН
Жители Саутхейвена жалуются на гул и вибрации от дата-центра xAI. Компания может выкупить 418 домов рядом с объектом.
Жители Саутхейвена, штат Миссисипи, возмутились шумом от дата-центра бизнесмена Илона Маска. Как сообщают СМИ, на фоне конфликта миллиардер хочет купить 418 расположенных поблизости домов, передаёт УНН.
Огромный дата-центр MACROHARDRR в американском Саутхейвене принадлежит основанной техномиллиардером Илоном Маском компании xAI. Его высокопроизводительные компьютеры обучают искусственный интеллект. Центр находится всего в нескольких километрах от гигантского суперкомпьютера Colossus в Мемфисе.
Большие вычислительные мощности требуют и огромного количества электроэнергии. Для этого при дата-центре xAI в Саутхейвене построена электростанция с газовыми турбинами. Именно они стали яблоком раздора с жителями соседнего района Colonial Hills — постоянный гул лишает их покоя.
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В июне трое местных жителей обратились в суд. Они обвиняют xAI и компанию-оператора MZX Tech в том, что объект регулярно становится источником шума и вибраций. Один из истцов, Джейсон Хейли, в разговоре с американским телеканалом CBS описал этот звук как постоянное жужжание, "словно самолёт", зависший над его домом.
Теперь конфликт приобретает необычный оборот: агенты по недвижимости от имени дочерней компании Маска MZX Tech LLC обращаются к владельцам домов на окраинах и предлагают им деньги за их недвижимость. Согласно публикации британской газеты Guardian, речь может идти о 418 домах.
Сообщается, что 18 владельцев уже заключили соглашения о намерении продать свои дома, а пять сделок купли-продажи уже официально завершены. Сама xAI не подтвердила цифру в 418 возможных покупок домов и отвергла обвинения в шумовом загрязнении. Как пишет газета, в компании заявили, что "очень заинтересованы в хороших добрососедских отношениях" и, в частности, установили шумозащитные стены.
Мэр Саутхейвена Даррен Масселуайт при этом надеется, что дата-центр положительно скажется на развитии города, поскольку "принесёт налогоплательщикам округа Де-Сото беспрецедентные налоговые поступления, которые улучшат качество жизни всех жителей", цитирует его Guardian.
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