Жители американского города возмутились шумом от дата-центра Маска — миллиардер решил выкупить сотни домов

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Четыре очереди отключений одновременно: сколько часов украинцы могут провести без электричества 3 ноября

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Под Киевом толпа попыталась штурмовать ограждение дома, где могли незаконно удерживать людей

рф нанесла страшный удар по Комышувахе, 18 человек погибли — Зеленский

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Инцидент в Петропавловской Борщаговке: в доме обнаружили 25 человек, четверым потребовалась помощь медиков

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