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Трамп готов помиловать Маска и его помощников — при чём здесь выборы в Конгресс

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Трамп заявил, что готов помиловать Илона Маска и его помощников, если демократы получат контроль над Конгрессом. Он сослался на действия Байдена.

Трамп готов помиловать Маска и его помощников — при чём здесь выборы в Конгресс
Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: EPA/ AARON SCHWARTZ / POOL

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить превентивные помилования Илону Маску и его ближайшим помощникам на случай, если после промежуточных выборов демократы получат контроль над Конгрессом, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В одном из интервью президент США отверг предположение о том, что демократы могут попытаться национализировать компанию Маска SpaceX, однако заверил, что «защитит» предпринимателя-миллиардера и любого из его помощников, которые могут стать объектами преследования со стороны следователей Конгресса. В их число входит, в частности, Эдвард Користин — участник проекта Маска DOGE, направленного на сокращение государственных программ.

Трамп подтвердил, что при необходимости это может означать предоставление превентивных помилований.

«Конечно, если бы возникла такая необходимость, я бы это сделал, — сказал он в разговоре с консервативным обозревателем Мирандой Девайн в ее подкасте „Pod Force One“. — Я бы даже не колебался».

Добавим

Издание отмечает, что бывший президент США Джо Байден предоставил превентивные помилования своему сыну Хантеру Байдену, а также нескольким чиновникам, которые могли стать мишенями для мести со стороны второй администрации Трампа. Трамп сослался на этот прецедент как на обоснование своего обещания защитить собственных помощников.

«Именно так поступил Байден. Он всех помиловал», — добавил Трамп, упомянув о помиловании лиц, которые помогали в расследовании нападения на Капитолий США 6 января.

Маск потратил сотни миллионов долларов, чтобы республиканцы сохранили контроль над Конгрессом — что на кону12.10.26, 19:52 • 47863 просмотра

Маск потратил сотни миллионов долларов на поддержку республиканцев во время промежуточных выборов. В пятницу он написал в соцсети X, что сохранение большинства Республиканской партии в Сенате является ключевым условием для того, чтобы предотвратить установление «постоянной однопартийной системы» под властью демократов.

Антонина Туманова

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