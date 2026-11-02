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Трамп готовий помилувати Маска та його помічників - до чого тут вибори до Конгресу

Київ • УНН

 • 746 перегляди

Трамп заявив, що готовий помилувати Ілона Маска та його помічників, якщо демократи отримають контроль над Конгресом. Він послався на дії Байдена.

Трамп готовий помилувати Маска та його помічників - до чого тут вибори до Конгресу
Ілон Маск і Дональд Трамп. Фото: EPA/ AARON SCHWARTZ / POOL

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий надати превентивні помилування Ілону Маску та його найближчим помічникам на випадок, якщо після проміжних виборів демократи отримають контроль над Конгресом, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

В одному з інтерв’ю президент США відкинув припущення про те, що демократи можуть спробувати націоналізувати компанію Маска SpaceX, проте запевнив, що "захистить" підприємця-мільярдера та будь-кого з його помічників, які можуть стати об’єктами переслідування з боку слідчих Конгресу. До їхнього числа входить, зокрема, Едвард Корістін — учасник проєкту Маска DOGE, спрямованого на скорочення державних програм.

Трамп підтвердив, що в разі необхідності це може означати надання превентивних помилувань.

"Звісно, ​​якби виникла така потреба, я б це зробив, — сказав він у розмові з консервативною оглядачкою Мірандою Девайн у її подкасті "Pod Force One". — Я б навіть не вагався".

Додамо

Видання зауважує, що колишній президент США Джо Байден надав превентивні помилування своєму синові Гантеру Байдену, а також кільком урядовцям, які могли стати мішенями для помсти з боку другої адміністрації Трампа. Трамп послався на цей прецедент як на обґрунтування своєї обіцянки захистити власних помічників.

"Саме так вчинив Байден. Він усіх помилував", — додав Трамп, згадавши про помилування осіб, які допомагали в розслідуванні нападу на Капітолій США 6 січня.

Маск витратив сотні мільйонів доларів, щоб республіканці зберегли контроль над Конгресом - що на кону12.10.26, 19:52 • 47863 перегляди

Маск витратив сотні мільйонів доларів на підтримку республіканців під час проміжних виборів. У п’ятницю він написав у соцмережі X, що збереження більшості Республіканської партії в Сенаті є ключовою умовою для того, щоб запобігти встановленню "постійної однопартійної системи" під владою демократів.

Антоніна Туманова

Світ
Демократична партія США
SpaceX
Республіканська партія США
Конгрес США
Bloomberg
Дональд Трамп
Ілон Маск
Джо Байден