Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш розкритикував проєкт бюджету Європейського Союзу на 2028–2034 роки та виступив проти фінансування України коштом європейського бюджету. Про це повідомляє Ceske Noviny з посиланням на заяву Бабіша в соцмережі X, пише УНН.

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Чеський прем'єр назвав запропонований бюджет ЄС абсолютно неприйнятним для своєї країни. Зокрема, його обурило скорочення фінансування Чехії, яка, за його словами, щороку сплачує дедалі більші внески до європейського бюджету.

Бабіш заявив, що через пропозицію ірландського головування Чехія може недоотримати 7,5 млрд крон. Він також розкритикував заплановані витрати на функціонування європейських інституцій, які протягом семи років можуть сягнути 100 млрд євро.

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Окремо глава чеського уряду виступив проти виділення 100 млрд євро на підтримку України в межах спільного бюджету Євросоюзу.

Чому ми маємо давати гроші з європейського бюджету Україні? Україна має отримувати гроші поза межами європейського бюджету – заявив Бабіш.

Напередодні президент Європейської ради Антоніу Кошта представив переглянуту пропозицію семирічного бюджету ЄС, яка передбачає скорочення видатків на 204 млрд євро порівняно з початковим планом Єврокомісії.

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка підтримав позицію прем'єра, зазначивши, що бюджетні переговори залишаються складними, а висловлення незгоди є частиною процесу досягнення компромісу.

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