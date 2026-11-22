Президент США Дональд Трамп порівняв свою зустріч із володимиром путіним та Сі Цзіньпіном із переговорами керівників антигітлерівської коаліції часів Другої світової війни. Американський лідер опублікував у Truth Social історичний колаж, однак, імовірно, переплутав дати. Про це свідчить допис Трампа у Truth Social, пише УНН.

Деталі

На колажі Трамп зіставив фотографію зустрічі з путіним та Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені 19 листопада зі знімком Тегеранської конференції 1943 року, на якому зображені Франклін Рузвельт, Вінстон Черчилль та Йосип Сталін.

Публікацію він підписав словами "Великі держави 1945, 2026". Імовірно, президент США переплутав Тегеранську конференцію з Ялтинською, яка відбулася у 1945 році.

Заяви Трампа про дружбу з путіним викликали критику

Окрім колажу, Трамп опублікував фотографії із саміту, назвавши путіна "Моїм другом", а Сі Цзіньпіна – "Другом".

Трамп телефонує і пише Кім Чен Ину, але той його ігнорує: що сталося з колишньою "дружбою"

Такі висловлювання викликали критику серед американських політиків та європейських союзників. Сенатор-республіканець Джим Бенкс наголосив, що росія та Китай не є друзями США, а його однопартієць Рік Скотт назвав путіна негідником.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також відреагував на слова американського президента

Боже, бережи нас від таких друзів – написав він.

Трамп знову назвав путіна своїм другом – цього разу присвятив йому окремий допис у Truth Social