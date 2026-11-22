Офіційна Братислава не буде брати участь у наданні нового кредиту від Європейського союзу на суму 45 мільярдів євро для України. Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає УНН.

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За його словами, обговорення даного питання супроводжується політичним тиском, який пов’язаний із затвердженням загальноєвропейського бюджету на 2028–2034 роки.

Словаччина не брала участі в першому кредиті на суму 90 мільярдів, і такої самої мети ми прагнемо й зараз, хоча нас політично шантажують через прив’язку цього кредиту до всього бюджету ЄС - йдеться в дописі Фіцо.

Він додав, що позиція його країни щодо допомоги Україні залишається незмінною.

Нагадаємо

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, представивши пропозицію про додаткових 45 млрд євро для України заявила 18 листопада, що вона "дуже впевнена", що всі 27 держав-членів приєднаються, включаючи Болгарію, Чеську Республіку, Угорщину та Словаччину, які опиралися.