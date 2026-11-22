Космічний апарат BepiColombo подолав 10 млрд км і дістався Меркурія, щоб розкрити таємниці загадкової планети
Київ • УНН
Місія ESA та JAXA після восьми років польоту готується вийти на орбіту Меркурія. Вчені дослідять його лід, западини та велике ядро.
Космічний апарат BepiColombo після 8 років подорожі та подолання 10 млрд км наблизився до Меркурія і готується вийти на його орбіту. Спільна місія Європейського космічного агентства (ESA) та Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) має допомогти вченим розгадати загадки найближчої до Сонця планети. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
BepiColombo запустили у 2018 році з космодрому у Французькій Гвіані. Через потужне тяжіння Сонця апарату довелося постійно коригувати швидкість, використовуючи гравітацію інших планет.
За час польоту він здійснив 1 обліт Землі, 2 – Венери та 6 – Меркурія.
Тепер на апарат чекає найскладніший маневр – за 11 хвилин він повинен знизити швидкість настільки, щоб гравітація Меркурія утримала його на орбіті.
Які таємниці Меркурія хочуть розкрити вчені
Дослідники прагнуть з'ясувати, чому в кратерах планети зберігається лід, хоча денна температура на її поверхні сягає +430°C.
Також науковці вивчатимуть загадкові западини та незвично велике металеве ядро Меркурія.
Після виходу на орбіту BepiColombo розділиться на 2 апарати. Європейський досліджуватиме поверхню планети зблизька, а японський спостерігатиме за нею з більшої відстані.
Учені сподіваються, що місія допоможе зрозуміти, як сформувався Меркурій і чому він настільки відрізняється від інших планет Сонячної системи.
У Європі розробляють космічну зброю, здатну вражати цілі за 60 хвилин у будь-якій точці планети21.11.26, 02:15 • 5262 перегляди