Американська співачка Майлі Сайрус та її наречений, музикант Макс Морандо, ймовірно, готуються до весілля найближчим часом. Пара влаштувала святкову вечерю для близьких, яка, судячи з опублікованих фотографій, могла стати репетицією майбутньої церемонії. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

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Знімками із заходу, який відбувся 20 листопада, поділилася зведена сестра співачки Лілі-Роуз Перселл.

На фотографіях видно святково прикрашені столи, свічки та квіткові композиції у рожевих і фіолетових відтінках.

Особливу увагу привернуло меню з написом "M+M" – ініціалами 33-річної Майлі та її 28-річного обранця.

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Гостям пропонували філе-міньйон, равіолі з омарами, шоколадно-карамельний торт, крем-брюле та малиновий сорбет.

Що відомо про майбутнє весілля

Сайрус і Морандо підтвердили заручини у грудні 2025 року. Пара познайомилася на побаченні наосліп у 2021 році.

Раніше співачка зізнавалася, що перед одруженням мала певні страхи, однак наречений допоміг їй подивитися на сімейне життя інакше.

Шлюб не обов'язково має бути в'язницею. Насправді він може бути дитячим майданчиком – зазначала артистка.

Офіційної дати весілля закохані поки не оголосили.

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